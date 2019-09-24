南非华侨华人共祝新中国70华诞

人民网约翰内斯堡9月24日电（记者万宇、李滢嫣、吕强）23日晚，南非行政首都比勒陀利亚时代广场张灯结彩，建筑物披上了喜庆中国红。中国驻南非大使馆在此举行华侨华人和中资企业机构招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。
中国驻南非大使林松添在致辞中说，新中国成立70年来的光辉历程和伟大成就，实现了国家富强、民族振兴、人民幸福，并为世界和平、稳定与繁荣做出了重大贡献，创造了人类史上的发展奇迹。他充分肯定和感谢包括港澳台在内的所有旅南同胞始终保持爱国爱乡的赤诚之心，鼓励大家抓住新机遇，展现新作为，实现新发展，为中南关系发展、为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。
活动现场还设置了“中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”以及“我心中的祖国”儿童画展。远道而来的贵州艺术团为观众们献上了民族舞蹈、器乐演奏、杂技等精彩节目，福建泉州非物质文化遗产艺术家们表演了中国民间传统技艺。
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】