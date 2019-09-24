南非华侨华人共祝新中国70华诞

在南非举行的华侨华人和中资企业机构招待会

人民网约翰内斯堡9月24日电（记者万宇、李滢嫣、吕强）23日晚，南非行政首都比勒陀利亚时代广场张灯结彩，建筑物披上了喜庆中国红。中国驻南非大使馆在此举行华侨华人和中资企业机构招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。

中国驻南非大使林松添在致辞中说，新中国成立70年来的光辉历程和伟大成就，实现了国家富强、民族振兴、人民幸福，并为世界和平、稳定与繁荣做出了重大贡献，创造了人类史上的发展奇迹。他充分肯定和感谢包括港澳台在内的所有旅南同胞始终保持爱国爱乡的赤诚之心，鼓励大家抓住新机遇，展现新作为，实现新发展，为中南关系发展、为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

活动现场还设置了“中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”以及“我心中的祖国”儿童画展。远道而来的贵州艺术团为观众们献上了民族舞蹈、器乐演奏、杂技等精彩节目，福建泉州非物质文化遗产艺术家们表演了中国民间传统技艺。

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