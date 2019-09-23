中国驻德班总领馆举行庆祝新中国成立70周年晚会

人民网约翰内斯堡9月23日电(记者 李滢嫣) 据德班消息, 21日，由中国驻德班总领馆主办、夸纳省侨团和德班理工大学孔子学院协办的庆祝中华人民共和国成立70周年晚会在德班市政厅举行。中国驻德班总领事费明星和夸纳省省长齐卡拉拉出席并致辞，夸纳省反对党领袖赫拉比萨、德班市长代表西索乐议员、驻德班领团、各界友人及中资机构和华侨华人代表700人出席。

中国驻德班总领事费明星致辞介绍中华人民共和国成立70周年取得的伟大成就，表示在中国共产党坚强有力的领导下，中国人民团结一心、砥砺奋进，用勤劳智慧谱写了国家发展、民生改善、科技飞跃、社会进步的华彩乐章。中国与世界的联系更加紧密，向世界贡献了中国智慧和中国方案，已成为推动世界和平发展和繁荣稳定的重要引领者和推动者。

费明星积极评价中南关系，表示两国建交以来双边关系实现了从伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的“三级跳”，双方在中非合作论坛、金砖国家、“一带一路”和南南合作平台的合作不断推进，给两国人民带来了实实在在的好处。在夸纳省，中南交流与合作开花结果，中资与侨商企业投资兴业和融入当地社会好消息不断，今年以来陆续开办多个技术培训中心和学校，4月德班遭遇洪灾时他们第一时间伸出援手。中国文艺演出团最近首次在芦苇节演出，受到超过5万祖鲁民众热烈欢迎。

费明星对夸纳省各界友人长期以来对中国和中国人民的理解与支持表示衷心感谢，期待大家一起加倍努力，携手追梦，共建中南命运共同体。

齐卡拉拉热烈祝贺新中国成立70周年，盛赞中国改革开放成就和中国共产党的领导能力。他回顾中南关系发展历史，感谢中国政府和人民及当地侨社在各领域对南非特别是夸纳省的支持与帮助，表示中国是南非经济社会发展的榜样，期待中南在金砖国家等机制下继续加强协作，共同应对风险挑战，造福两国人民。

晚会上，贵州省歌舞团献上一台精彩的中国风表演，欢乐诙谐的民族歌舞和器乐，惊险刺激的肩上芭蕾杂技，美轮美奂的贵州风情，赢得观众如潮的掌声。晚会前，福建泉州非物质遗产艺术团为来宾展示了提线木偶、泉州刻纸、花灯技艺等“中国绝活儿”，夸纳省树德中文学校学生演奏了葫芦丝迎宾民乐。

晚会上还播放了《美丽中国》宣传片，并向来宾赠送《庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展》纪念册。

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