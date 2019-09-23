张纯如父母：不要只关注因何而死，而是关注她“为何而活”

人民网旧金山9月22日（宫欣）继旧金山抗日战争史实维护会（史维会）昨日播放中国对日抗战的历史纪录片《被遗忘的大浩劫 1937》后，今天再次在旧金山市立图书馆内展映了描述已故华裔女作家张纯如撰写《南京大屠杀》一书过程的电影《张纯如：南京大屠杀》。

《张纯如：南京大屠杀》是一部剧情化的纪录片，试图从张纯如的眼光来引述真凭实据，引导观众们跟随张纯如一同深入探索、实地采访大屠杀幸存者及撰写著作的心路历程，让观影者更加了解历史真相，勿忘历史、正视道义、珍惜和平。

已故美籍华裔作家张纯如的代表作《南京大屠杀》是首部向西方世界揭露1937年南京大屠杀史实的英文专著，该著作也立即成为了美国最畅销的非小说书籍。2004年11月9日，张纯如在硅谷自杀身亡，年仅三十六岁。

张纯如的父母今天来到活动现场，回答观众问题。面对众多关注张纯如死因的问题，张纯如的母亲张盈盈对人民网记者表示，希望大家不要只关注张纯如因何而死，而是关注她“为何而活”。

张纯如死后，张纯如的父母由伊利诺伊州搬到旧金山湾区，继续爱女未竟的事业。2005年，加入旧金山抗日战争史实维护会，多年来积极参加各种纪念抗战的活动，推动西方社会更深入地了解日军侵华的真相，维护二战的历史，敦促日本政府赔偿道歉，“这也是为了完成纯如的目标和梦想”。

“虽然纯如没有经历过那场残忍的战争，也出生在美国，但是她始终认为自己的根在中国。”张盈盈回忆道，随着张纯如调查南京大屠杀的深入，看到日本右翼分子妄图抹杀、歪曲历史事实，甚至篡改教科书的行为后，她意识到这件事是多么的“不公正”，“张纯如一直觉得自己有道义上的责任，必须要勇敢地站出来发声”。

“一个人可以令世界大为改观，一个人——事实上，一个想法——可以发动一场战争，或是结束一场战争，或是颠覆整个权利结构。你是一个人，你可以改变数百万人的生活”，本次活动的主办人之一鲁国明表示影片中张纯如的这句话最令他触动。

史维会多位成员一直强调，他们的工作重点是教育，尤其是对年轻人，对下一代的教育。他们有责任揭示战争真相，让更多人正确地认识历史，认识这段被遗忘的历史，教育下一代，以免重蹈覆辙。

旧金山市立图书馆也是本次活动的主办方之一，旧金山市立图书馆华裔图书馆员卢慧芬表示图书馆一直致力于建设多元化社区，把历史真相传递给更多人是他们义不容辞的责任。

本次活动上播放的影片让在场的观众们感动于张纯如用自己生命去探索南京大屠杀这段黑暗的人类历史。

影片放映前，一位美国观众主动去台前翻看起关于张纯如的回忆录，观看完106分钟的影片后，她表示感动和震惊，希望可以通过多种渠道让更多人知道这段历史。

现场另外一位观影者王先生表示，他的父亲就是南京大屠杀的亲历者，这部影片让他感慨良多，他愿意用自己父亲的亲身经历为南京大屠杀历史作证。

以在美华人为主组成的旧金山抗日战争史实维护会，其宗旨是维护抗战史实的真相，反对日本政府掩盖侵华罪行的行经。该组织与许多其他在美的世界抗日战争史实维护会联合会组织联合，每年12月都要举办“南京祭”活动，悼念死难者的同时并要求日本政府赔偿道歉。距今为止，“南京祭”活动已坚持举办23年。

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