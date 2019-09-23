人民网>>国际

“中拉文明对话”研讨会：一带一路拉动中拉合作逆势增长

2019年09月23日14:52  来源：人民网-国际频道
 
“中拉人文交流研究基地”揭牌仪式在研讨会期间举行。
“中拉人文交流研究基地”揭牌仪式在研讨会期间举行。

人民网徐州9月23日电（符园园） “如果只能用一句话来概括，那就是中国人民的生活水平显著提高了。”被问及新中国成立70年来最大的变化时，来自乌拉圭的巴勃罗·罗维塔在参加第三届“中拉文明对话”研讨会时这样告诉记者。

9月21至22日，以“中拉70年：相交相知与经验共享”为主题的第三届“中拉文明对话”研讨会在江苏徐州召开。记录中华人民共和国成立70年来中拉人文交流故事的新书《我们的记忆：中拉人文交流口述史》发布。作为该书的参与者之一，罗维塔向记者分享了他对于70年来中国巨变的所见所感。

“中国人的吃穿住行各个方面都发生了很大的变化。以前我们吃饭就是一个白菜，夏天的水果只有西瓜，而现在你想吃什么都有”，罗维塔告诉记者，“出国旅游对于现在的中国人很常见，但在以前年代是无法想象的事。”对于这些改变的原因，罗维塔归结于中国政府的政策，“只有国家发展了，人民的生活水平才会提高。但国家的发展，并不意味着人民的生活水平一定会提高，还是得取决于政府的决策。”

罗维塔是东方深思网的创始人，他在中国生活了44年，不过，他与中国的联系从父亲时候就开始了。当时，他父亲负责将中国的一些书籍销售到乌拉圭和周边的拉美国家，从小他就阅读了许多来自中国的书籍。

对于中国和拉美国家之间的交流，罗维塔认为，“一带一路”倡议对于中拉双方都是有利的，“比如乌拉圭把牛肉出口到中国，既给乌拉圭人民创造了新的劳动力，也为中国百姓多提供了一种选择。而中国在乌拉圭等拉美国家的投资，是给双方都创造了新的就业岗位。”

回顾中拉双方相交相知的70年，从民间往来开始，到进入各领域务实合作飞速发展的“跨越期”，如今的中拉关系呈现的是多层次、宽领域、全方位的新格局。

中国外交部拉美司司长赵本堂在研讨会发表致辞表示，“一带一路”倡议拉动中拉合作逆势增长。2018年，中拉贸易首次突破3000亿美元大关，拉美已成为仅次于亚洲的中国海外投资第二大目的地。同时，中拉的地方、媒体、智库、高校的交流也日益密切”。

据中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长王荣军介绍，2000年之前成立并存续至今的拉美研究机构仅有4家，2011年及之后成立的拉美研究机构有44家，增速迅猛。截至目前已有56家拉美研究机构（不含港澳台地区）。

哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦表示，在过去的70年里，中国和拉丁美洲一直保持着动态的交流。以前，大多数中拉关系的研究都集中在贸易方面，如今，中拉双方在文化、文学、学术等方面都展开了双边交流。“我们的目标始终是通过中拉文明对话，互学互鉴，相互了解，进一步加深中拉关系，以造福我们各国人民”。

巴西坎皮纳斯州立大学经济研究生院院长赛里奥·远山表示，中拉之间的合作前景是积极的。中国和拉美国家经济互补，为许多私营领域提供了投资机会，也为大学之间的科技交流提供了空间。中拉文明对话为双方增进了解提供了平台，也为之后建立长期的合作伙伴关系打下了基础。

研讨会期间，还揭牌成立了“中拉人文交流研究基地”。该基地专注于中拉人文交流领域研究，由江苏省人民政府外事办公室、中国社会科学院拉丁美洲研究所、教育部中外人文交流中心和江苏师范大学共建。

中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室主任郭存海表示，“中拉人文交流研究基地”将专注于寻找中拉人文交流的相关者，打捞中拉人文交流的记忆，在充分研究的基础上，为中拉人文交流提供政策建议，填补中拉人文交流研究的空白。

本届“中拉文明对话”研讨会由江苏省人民政府外事办公室、中国社会科学院拉丁美洲研究所、中国外文局朝华出版社联合主办，江苏师范大学承办。来自中国和拉美10国的政府官员、外交官、企业家、学者、记者，以及文化传播机构的代表共计100多人参加。

【1】【2】【3】【4】【5】
(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved