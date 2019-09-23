“中拉文明对话”研讨会：一带一路拉动中拉合作逆势增长

人民网徐州9月23日电（符园园） “如果只能用一句话来概括，那就是中国人民的生活水平显著提高了。”被问及新中国成立70年来最大的变化时，来自乌拉圭的巴勃罗·罗维塔在参加第三届“中拉文明对话”研讨会时这样告诉记者。

9月21至22日，以“中拉70年：相交相知与经验共享”为主题的第三届“中拉文明对话”研讨会在江苏徐州召开。记录中华人民共和国成立70年来中拉人文交流故事的新书《我们的记忆：中拉人文交流口述史》发布。作为该书的参与者之一，罗维塔向记者分享了他对于70年来中国巨变的所见所感。

“中国人的吃穿住行各个方面都发生了很大的变化。以前我们吃饭就是一个白菜，夏天的水果只有西瓜，而现在你想吃什么都有”，罗维塔告诉记者，“出国旅游对于现在的中国人很常见，但在以前年代是无法想象的事。”对于这些改变的原因，罗维塔归结于中国政府的政策，“只有国家发展了，人民的生活水平才会提高。但国家的发展，并不意味着人民的生活水平一定会提高，还是得取决于政府的决策。”

罗维塔是东方深思网的创始人，他在中国生活了44年，不过，他与中国的联系从父亲时候就开始了。当时，他父亲负责将中国的一些书籍销售到乌拉圭和周边的拉美国家，从小他就阅读了许多来自中国的书籍。

对于中国和拉美国家之间的交流，罗维塔认为，“一带一路”倡议对于中拉双方都是有利的，“比如乌拉圭把牛肉出口到中国，既给乌拉圭人民创造了新的劳动力，也为中国百姓多提供了一种选择。而中国在乌拉圭等拉美国家的投资，是给双方都创造了新的就业岗位。”

回顾中拉双方相交相知的70年，从民间往来开始，到进入各领域务实合作飞速发展的“跨越期”，如今的中拉关系呈现的是多层次、宽领域、全方位的新格局。

中国外交部拉美司司长赵本堂在研讨会发表致辞表示，“一带一路”倡议拉动中拉合作逆势增长。2018年，中拉贸易首次突破3000亿美元大关，拉美已成为仅次于亚洲的中国海外投资第二大目的地。同时，中拉的地方、媒体、智库、高校的交流也日益密切”。

据中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长王荣军介绍，2000年之前成立并存续至今的拉美研究机构仅有4家，2011年及之后成立的拉美研究机构有44家，增速迅猛。截至目前已有56家拉美研究机构（不含港澳台地区）。

哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦表示，在过去的70年里，中国和拉丁美洲一直保持着动态的交流。以前，大多数中拉关系的研究都集中在贸易方面，如今，中拉双方在文化、文学、学术等方面都展开了双边交流。“我们的目标始终是通过中拉文明对话，互学互鉴，相互了解，进一步加深中拉关系，以造福我们各国人民”。

巴西坎皮纳斯州立大学经济研究生院院长赛里奥·远山表示，中拉之间的合作前景是积极的。中国和拉美国家经济互补，为许多私营领域提供了投资机会，也为大学之间的科技交流提供了空间。中拉文明对话为双方增进了解提供了平台，也为之后建立长期的合作伙伴关系打下了基础。

研讨会期间，还揭牌成立了“中拉人文交流研究基地”。该基地专注于中拉人文交流领域研究，由江苏省人民政府外事办公室、中国社会科学院拉丁美洲研究所、教育部中外人文交流中心和江苏师范大学共建。

中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室主任郭存海表示，“中拉人文交流研究基地”将专注于寻找中拉人文交流的相关者，打捞中拉人文交流的记忆，在充分研究的基础上，为中拉人文交流提供政策建议，填补中拉人文交流研究的空白。

本届“中拉文明对话”研讨会由江苏省人民政府外事办公室、中国社会科学院拉丁美洲研究所、中国外文局朝华出版社联合主办，江苏师范大学承办。来自中国和拉美10国的政府官员、外交官、企业家、学者、记者，以及文化传播机构的代表共计100多人参加。

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