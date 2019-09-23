西班牙特内里费岛各界共庆新中国70华诞

人民网特内里费岛9月22日电（记者 陈晓航）西班牙特内里费华人华侨协会主办的系列活动22日在特内里费岛举行，庆祝新中国成立70周年。当地各界友好人士和华人社团代表约100余人参加了活动。

西班牙特内里费华人华侨协会会长邱增发致辞称，新中国即将迎来70华诞，中华民族经历了自强不息、顽强奋进的70年，也是取得举世瞩目发展成就的70年。他表示，愿为国家进步和中西关系发展积极贡献力量。

西班牙拉斯帕尔马斯大学孔子学院中方院长刘旭彩发言中说，在庆祝新中国成立70周年之际，作为身居海外的对外汉语教学工作者，将努力传播中国文化，促进中西两国友谊，让中华文明照耀多彩世界。

西班牙圣克鲁斯-德特内里费市市长帕特里西亚·古铁雷斯在致辞中祝贺新中国70周年华诞，称非常荣幸能够亲身参与相关庆祝活动。她表示，西中两国虽然相距遥远，但得益于当地华侨华人的参与和贡献，圣克鲁斯-德特内里费市与中国之间的关系愈加紧密。

克鲁斯港市市长马尔科·梅萨祝福新中国70周年华诞，表示愿通过双方努力与合作，继续促进西中两国共同发展和进步。

圣克里斯托瓦尔－德拉拉古纳市市长路易斯·古铁雷斯表示，很荣幸能够亲身参与新中国成立70周年的庆祝活动，并分享共同的喜悦。

此间，中国传统乐器古筝独奏《高山流水》、二胡独奏《琴韵中国》、大合唱《我和我的祖国》等精彩节目轮番上演，以动人心弦的演奏和歌声反映出中华文明博大精深和新中国70年光辉岁月。

现场气氛热烈，出席嘉宾共同祝愿中国繁荣昌盛、人民幸福安康。

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