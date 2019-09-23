“中国与中东各民族的相知和交往”学术研讨会举行

人民网南京9月22日电 2019年中国中东学会年会暨“中国与中东各民族的相知和交往”学术研讨会21日在南京大学开幕。南京大学党委常委、统战部长和党办主任王云骏，中国中东学会会长杨光先后在研讨会开幕式上发表致词。南京大学犹太和以色列研究所副所长宋立宏主持了开幕式。

南京大学党委常委、统战部长和党办主任王云骏在致辞时表示，中国与中东各民族的相知和交往由来已久，是中国对外交往交流的重要环节。本次研讨会的主题有着重要的现实意义。他还介绍了南京大学的特色学科犹太和以色列问题研究的进展情况。本次研讨会集中了来自全国中东研究领域著名专家，相信定将进一步推动南京大学的相关研究，扩大南京大学对外的联系和沟通，推动南京大学科研水平的进步。

中国中东学会会长杨光在致辞中强调，本次研讨会聚焦中国和中东国家各民族的相知和交往及其新进展，关注中东地区热点问题，分析中国的中东研究和中东国家的中国研究。希望通过本次研讨会为中华人民共和国成立70周年献上祝福，用研究成果为中国的“一带一路”倡议提供智力支持。

在研讨会上,外交部原中国中东问题特使宫小生作了中东形势主旨报告，对当前中东地区国家发展、大国围绕中东的博弈、中国中东政策等作了深入浅出的解析。中国中东学会副会长、南京大学犹太和以色列文化研究所所长徐新主持了报告会。

研讨会由中国中东学会和南京大学主办，南京大学犹太和以色列研究所承办。研讨会主题是“中国与中东各民族的相知和交往”，相关议题分别为古代中国与中东关系、中东社会经济发展与“一带一路”、当代国际关系转型中的中国与中东、国别与区域研究、中国的中东研究和中东国家的中国研究等。研讨会为期两天。

出席研讨会并作发言的还有原中国驻卡塔尔、约旦大使岳晓勇先生，中国中东学会副会长、南京大学犹太和以色列文化研究所所长徐新教授，中国中东学会副会长兼秘书长、中国社科院西亚非洲研究所副所长王林聪研究员，中国中东学会副会长、北京第二外国语学院原校长周烈教授，浙江外国语大学东方语学院马晓霖教授，中国社会科学院西亚非洲研究所殷罡研究员，中国中东学会副会长、上海国际问题研究院李伟建研究员，以及来自全国各地相关研究机构和院校的专家学者等近百人。（张鋆良）

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