中国赴黎维和部队成功举办“中国国际夜”文化美食活动

人民网贝鲁特9月23日电（记者 李潇， 黎巴嫩维和建筑工兵分队报道员 彭希 孙帅）当地时间9月21日晚，中国第十八批赴黎巴嫩维和部队在中国营举办“中国国际夜”文化美食活动，联合国驻黎巴嫩临时部队20余个出兵国维和人员，当地政府官员、市民以及中国驻黎巴嫩大使馆武官和华人华侨共计700余人参加。

夜幕降临，绚丽的烟花划破天空，点燃欢乐的气氛，晚会在独具中国特色的威风锣鼓表演《鼓贺今宵》中拉开序幕。随后，威风凛凛的醒狮舞动，灵动飘逸的汉字书写，刚柔并济的中国功夫，轻盈优美的舞蹈以及笛子、葫芦丝乐器演奏等充满中国元素的节目轮番上演，博得观众阵阵喝彩。

“为了让维和友军和黎巴嫩民众更好地了解中国，我们为举办‘中国国际夜’做了精心的准备。”作战保障连指导员陈家威表示，他们利用废旧的海运木箱和钢材搭建了以中国古城楼为背景的舞台，在整场晚会中设置古老中国和现代中国两个篇章，通过播放精美的视频和表演精心编排的节目，展现了古老中国的历史文明和新中国取得的巨大成就。

“看完晚会，我感觉你们的节目太好了，你们中国越来越好了，中国，真棒！”表演结束，韩国步兵营上尉崔忠夏由衷地送上赞美。

在美食品尝环节，我维和官兵按照中国八大菜系准备了27种共计800余份精致的美食，同时在美食区设置中国传统茶艺展示和古筝表演，旨在让参与活动的外国友人充分领略中国文化的丰富多彩和博大精深。“感谢中国维和部队让我品尝到如此美味的中国菜。”马来西亚步兵营上尉托比在与中国维和官兵的交流中高兴地表示。

第十八批赴黎维和建筑工兵分队政工副分队长沈燕喜指出，走出国门，维和官兵不仅承担着维护世界和平的光荣任务，同时也肩负着传播中国文化的责任和义务，“中国国际夜”的成功举办，可以让维和友军和当地民众更加了解中国、认同中国。（完）

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