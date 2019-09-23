东博会助力落实中国-东盟战略伙伴关系新愿景

参展代表等人在南宁国际会展中心前“比心”合影 徐祥丽摄

“一带一路”同心同梦，东博盛会共享共赢。

9月21日，第十六届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在其永久举办地南宁拉开帷幕。2800多家企业参加展览，33个高层论坛、90多场经贸促进活动如期举行，多场政商对话、经贸对接、国家和城市推介等活动相继登场，世界的目光再次聚焦绿城南宁。

深化16载战略合作 共拓2030新愿景

久久不见久久见，久久见了还想见。自2004年首届中—东盟博览会举办以来，东博会已经成为中国与东盟大家庭一年一度的团圆聚会。

16年来，中国与东盟贸易额从552亿美元跃升到2018年的5878亿美元。中国已连续10年保持东盟第一大贸易伙伴地位。今年上半年，东盟上升为中国第二大贸易伙伴。2018年双方人员往来达到5700万人次，每周有近4000个航班往返于中国和东盟国家之间。

2019年是落实《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》的开局之年。本届东博会以“共建‘一带一路’，共绘合作愿景”为主题，通过展览和一系列经贸合作，把“愿景”涵盖的贸易、投资、产能合作、数字经济、科技、金融、电子商务、旅游等领域的内容落到实处。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在开幕式上发表主旨演讲指出，中国愿与东盟在《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》指导下，推进共建“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》的对接合作。加快编制实施双边合作规划，实现中国与东盟各国发展规划有效对接。加强政治安全合作、经济合作、人文交流三大支柱建设，推动中国－东盟关系进一步提质升级。

“中国和东盟有着共同的愿景：建设包容、互相尊重与和平的世界。”印尼总统特使、海洋统筹部部长卢胡特在开幕式上说，中国与东盟各国的企业将为区域共同繁荣发挥重要作用，因为互利的商贸联系将有助于在本地区创造就业、增进福利、促进公平、消除贫困。

印度尼西亚担任本届东博会主题国。卢胡特表示，16年来，中国—东盟博览会已经成为亚洲投资与贸易促进活动的重要平台，已经成为中国与东盟国家良好合作的典范，为中国与东盟国家提供了交流机遇。今年印尼设立国家包馆和“魅力之城”展馆，主要展示家具、家居装饰、时尚、珠宝配饰、食品、饮料等消费品。

打造陆海新通道新亮点 打通中国—东盟物流大动脉

“一湾相挽十一国，良性互动东中西。”辽阔的北部湾将广西与东盟紧紧相连。今年8月，国家发展改革委印发《西部陆海新通道总体规划》，将建设重庆、成都至北部湾出海口的三条通路，共同形成西部陆海新通道的主通道。

西部陆海新通道北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，在区域协调发展格局中具有重要战略地位。

东博会长期以来致力于推动中国与东盟互联互通，不断为陆海新通道建设按下“快捷键”。

9月22日，西部陆海新通道沿线13省区市贸易投资洽谈会作为东博会重要活动在南宁举行，13省区市签订贸易投资合作行动计划。

“新通道极具市场价值，潜力无限。从东南亚、中国西南地区，联结到大西北、中亚、欧洲地区；从农产品、水产海鲜到工业制品，涵盖商品种类丰富，互补性强，市场广大。”广西壮族自治区人大常委会副主任、党组副书记张晓钦在洽谈会上表示。

广西自贸区建设正在加速新通道经贸往来。广西钦州保税港区管理委员会投资促进处副处长邓雪向人民网记者介绍，围绕开展以海铁联运为主的多式联运“一单制”改革，钦州保税区正在探索建立集装箱全生命周期管理模式，提升货物从始发地到目的地的效率，全力推动国际陆海贸易新通道建设。

广西钦保投资集团总经理何斌22日上午刚刚在博览会上与一家泰国公司签订肉类进口协议。他对人民网记者表示，作为企业管理者，他期待西部陆海新通道能够达到提效降费的目标，令服务更加便利化。

本届东博会陆海新通道展区规模从上届800平方米扩大至1700平方米，展览内容突出金融、物流、港口、园区，推动物流、基础设施的“硬联通”和金融、大数据等领域的“软联通”建设。

共绘“一带一路”工笔画 共享东博新商机

本届东博会“一带一路”国际展区规模比上届增加59%。展览区域，来自澳大利亚、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、埃及、加纳、韩国、日本等国家的企业汇聚一堂，商品包括奶粉、麦片、咖啡、手工艺品、珠宝、玉器、化妆品等等，琳琅满目，令人目不暇接。

在韩国展区，一家主打蜗牛原液的护肤品展台生意非常红火。老板告诉记者，这是他第三次来参加东博会了。“很好的市场，很好的顾客！”这位韩国大叔一边称赞一边招呼顾客，笑容满面，有买有送。

东博会自第11届起设立特邀合作伙伴。今年，波兰成为首个出任东博会特邀合作伙伴的欧洲国家。波兰企业与技术部国务秘书马钦·奥切帕在开幕式上表示，参加中国—东盟博览会将为波兰提供更多与中国和东盟成员国之间的合作机遇。

波兰旅游局局长Robert Andrzejczyk告诉人民网记者，他此次带了约20家旅游公司来到东博会。对他来说，东博会是一个增加波兰及其旅游资源在中国公众面前知名度的好机会。

在缅甸国家包馆，缅甸大叔Kenneth Sein也对两天来的销售成绩十分满意。他的摊位主打“达纳咔”为主要成分的化妆、护肤产品。“昨天有人一次就买了2000元的产品，”Kenneth将产品受欢迎的原因归为人们感到“新奇”。他期待未来两天的展会上能够寻找到合适的中国代理商，以此更好地进入中国市场。

缅甸商务部贸易投促局副主任Mya Mya Sein告诉记者，今年缅甸共设169个摊位，比去年多了近30个，其中大约三分之二是玉器、珠宝摊位。

马来西亚kulim菠萝农场的副总经理Frin Ibnaihi告诉人民网记者，他们在马来西亚拥有1000英亩的菠萝园，在博览会上给大家品尝的菠萝馅饼、菠萝脆片等都来自自家的农场。“中国拥有巨大的市场，我们来到东博会主要为了展示自己的品牌。‘一带一路’给我们带来了很大的机遇，我们今年已经在中国卖掉了15个集装箱的菠萝产品。”他十分自豪地表示。

(责编：燕勐、刘洁妍)