亚少赛预选赛U15国少0-0战平印尼获小组头名出线晋级决赛圈

人民网雅加达9月22日电（记者 徐伟）当地时间9月22日19时，亚少赛预选赛小组赛G组的一场较量在中国U15国少和印尼队之间展开。两队经过90分钟比赛后0-0战平，中国队凭借净胜球优势获得小组头名出线。值得一提的是，这是近三届亚少赛以来，中国国少首次晋级决赛圈。
在本场比赛之前，中国队7-0文莱、6-0菲律宾、15-0大胜北马里亚纳群岛，3战全胜获得28个净胜球且一球未失。印尼同样取得3连胜，但中国队比印尼队多两个净胜球。因此，中国国少本场只要战平印尼即可以小组第一身份晋级。
纵观全场比赛，双方互有攻守，但均未能取得进球，最终两队0-0握手言和，中国国少成功晋级2020年巴林亚少赛正赛。
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