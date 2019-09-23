平壤国际电影节举办“中国电影放映日”活动

“中国电影放映日”活动开幕式现场。记者 莽九晨摄

人民网平壤9月22日电 （记者 莽九晨）22日，第十七届平壤国际电影节举办“中国电影放映日”活动，中国驻朝鲜大使李进军、朝鲜电影总局副局长飘敬豪、驻朝中资机构代表、留学生、平壤市民代表等近400人出席了在大同门电影院举行的活动开幕式。

李进军在开幕式上致辞表示，此次举办“中国电影放映日”活动，恰逢中朝建交70周年，时机特殊，意义重大，必将为中朝两国艺术家在影视文化领域加强交流合作搭建友好平台，进一步激发两国电影工作者的创作热情，推动两国艺术家为两国人民共同创作出更多优秀作品，为夯实中朝友好民意基础做出积极贡献。

飘敬豪在致辞中说，自2018年以来，朝中两国领导人实现历史性的互访，使两国友好合作关系不断发展到新的更高阶段。此次举办“中国电影放映日”活动，不仅展现了中国电影制作技术的快速发展，也为朝鲜民众了解中国的风俗民情打开了一扇窗口。

第十七届平壤国际电影节于9月20日至27日举行，中国共有20余部影片入围本届电影节。本届电影节新增设“外国电影放映日”活动，选取中国、俄罗斯等国入围电影在指定电影院集中放映。22日的“中国电影放映日”当天，共有《流浪地球》、《老师好》等多部中国电影分别在大同门电影院、平壤国际电影会馆、凯旋电影院等平壤市内电影院分时段集中放映。

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