柬埔寨旅游部副部长：2030年柬埔寨将吸引中国游客800万人次

人民网曼谷9月21日电（记者孙广勇）柬埔寨旅游部副部长索克立亚9月21日在曼谷接受人民网记者采访时表示，柬埔寨将于10月份推出首个政府主办的手机旅游软件Cambodia Tourist Assist。这款软件具有强大功能，有线路、景点、住宿、美食等全面指南信息，将为赴柬埔寨旅游的各国游客提供便利。苹果公司的iOS、谷歌公司的Android（安卓）系统都可以下载安装。

索克立亚表示，随着智能手机的普及，人们在旅游时更加依赖于手机软件。该软件将提供柬埔寨各方面的旅游信息，不仅有景点介绍，还有各个月份的特色旅游项目，以及酒店、餐厅等的优惠信息，以及交通服务信息，柬埔寨将为外国游客提供更热情和温暖的服务。此外，此款软件还专门设置了sos求助按键，游客在柬埔寨遇到紧急情况时可以一键点击，寻求柬埔寨政府部门的帮助，这将增强游客的安全保障，提升对柬埔寨旅游的信心。

近年来，柬埔寨政治稳定、经济持续发展，旅游业得到快速提升。2018年，旅游业为柬埔寨国内生产总值（GDP）贡献了12.7%，是该国经济四大支柱产业之一。索克立亚表示，2018年柬埔寨共接待国际游客620万人次，并以每年5%-10%的速度递增，2030年计划增长到1500万人次。柬埔寨政府和旅游机构十分重视游客在柬埔寨的便利、卫生、服务和安全环境，一直在努力改善旅游环境，包括交通、住宿、景点等基础设施，并积极推出新的旅游景点和项目。目前柬埔寨的旅游场地和项目仍有提升空间，欢迎外国企业家投资柬埔寨旅游业。

“在这款软件中有六种语言，其中专门设置了中文，因为中国是柬埔寨的第一大客源国，在2018年柬埔寨接待的620万人次国际游客中，中国游客约200万。对于柬埔寨旅游产业来讲，中国是一个巨大的市场，预计2019年接待中国游客260万人次，2020年接待中国游客300万人次。柬中两国正在加强旅游合作，长远规划是2030年吸引中国游客800万人次，”索克立亚对记者说。

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