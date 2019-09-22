陕西省委常委、宣传部长牛一兵会见“一带一路”新闻合作联盟短期访学班学员

陕西省委常委、省委宣传部长牛一兵会见“一带一路”新闻合作联盟访学班学员。（摄影： 人民网 陆凌兴）

人民网西安9月21日电 9月21日，陕西省委委常委、省委宣传部部长牛一兵在西安市会见了“一带一路”新闻合作联盟短期访学班部分学员。

牛一兵代表陕西省委、省政府对一带一路新闻合作联盟访学班学员来陕访学表示欢迎，重点介绍了新中国成立七十年尤其是党的十八大以来陕西取得的辉煌成就，以及推进脱贫攻坚、融入“一带一路”建设、发展“三个经济”等情况。希望中拉媒体互学互鉴，彼此借力，为中拉友谊传承和发展作出贡献。

《乌拉圭共和国报》媒体集团总经理格拉西拉·瓦拉里诺代表学员对陕西的盛情接待表示感谢，并祝贺新中国成立七十周年。她说，习近平主席提出的“一带一路”倡议对拉美国家发展至关重要，访学班将讲好陕西故事，加深交往合作，实现互利共赢。

“一带一路”新闻合作联盟短期访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办，来自拉美和非洲等地区的26个国家46家主流媒体的50名社长、总编辑、总经理和资深编辑记者参加。此次赴陕西访学的学员主要来自拉美媒体。（赵健 陆凌兴）

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