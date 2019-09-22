《进博会效应与中国新一轮开放》研究成果发布研讨会在荷兰举行

荷兰国际亚洲研究所所长菲利普·佩肯教授致欢迎词。记者 任彦 摄

人民网莱顿9月20日电 （记者 任彦）上海社会科学院《进博会效应与中国新一轮开放》研究成果发布研讨会19日在荷兰莱顿大学举办。

上海社科院副院长王玉梅研究员在开幕致辞中表示，举办进口博览会是中国推动新一轮对外开放的政策宣誓。过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。中国将坚定不移扩大开放，促进自身发展和全球共同发展。

2018年11月5日至10日，世界上第一个以“进口”为主题的国家级展会——中国国际进口博览会在上海举行，吸引了172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购，近百万人入场观展，意向成交金额达578.3亿美元。今年11月5日-10日在上海将举办第二届国际进口博览会。

“进博会的持续举办既是中国发展充满活力的标志，也是中国深入推动市场开放的证明。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。” 王玉梅说，进博会是中国的，更是世界的，是中国欢迎世界各国把握中国发展机遇、深化国际经贸合作、实现共同繁荣进步的新平台。中荷都是贸易大国，互为重要的合作伙伴。荷兰是全球最具竞争力和创新力的国家之一，中国正在全面实施创新驱动发展战略，建设创新型国家，中荷科技创新合作潜力巨大。

上海社科院国际问题研究所所长王健研究员以及来自应用经济研究所、世界经济研究所、国际问题研究所的6位学者对中国进口博览会、“一带一路”与中国开放战略、新开放条件下中欧深化开放的前景、营商环境优化与产业国际竞争力提升等领域的最新研究成果进行了发布。

此次发布会由上海社科院与荷兰国际亚洲研究所共同主办。荷兰国际亚洲研究所所长菲利普·佩肯教授在致辞中表示，进博会是中国扩大开放的新名片，荷兰和欧洲其他许多国家都把进博会视为新的发展机遇。荷兰国际亚洲研究所“新丝绸之路”研究项目主任理查德·格里菲斯教授在演讲中对“一带一路”倡议提出6年来所取得的巨大成果给与积极评价，认为进博会是推动国际贸易的重要举措。

这次学术交流活动是上海社科院“发展与共识——上海学术研究成果海外发布平台”系列活动的第一站。该平台依托上海社科院国家高端智库，旨在通过整合上海社会科学研究成果，打造一个中外学习交流的新高地，拓展向世界介绍中国发展道路的新路径。

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