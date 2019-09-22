“2019中国节”活动在日本东京举行

本报东京9月21日电 （记者刘军国）为期两天的“2019中国节”活动21日在日本东京代代木公园开幕。本次活动由中国驻日本大使馆和“2019中国节”执行委员会共同主办。

中国驻日本大使孔铉佑表示，“2019中国节”是近距离了解中国、开展中日民间交流的平台。希望大家通过各种展示活动，了解中国的悠久历史，感受中日两国长期传承的传统文化纽带。

“2019中国节”执行委员会最高顾问、日本前首相福田康夫在致辞时说，文化交流是国与国交流的基础。今年是新中国成立70周年，应该重新审视日中关系，思考两国如何加强交流以实现友好发展。

《 人民日报 》（ 2019年09月22日 03 版）

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