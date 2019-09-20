深圳艺术团“时代新歌”首场演出受到委观众欢迎

杂技表演精彩瞬间 记者张卫中摄

人民网加拉加斯9月19日电 （记者张卫中）为庆祝中华人民共和国成立70周年暨中国与委内瑞拉建交45周年，深圳艺术团“时代新歌”于2019年9月19日下午在加拉加斯市政剧院隆重举行首场演出，受到当地观众热烈欢迎。中国驻委大使李宝荣、委护民官鲁伊斯、文化部长比列加斯等800人观看演出。

精彩纷呈的演出极具民族特色和视觉冲击，藏族歌舞《康巴春天》和蒙古族歌舞《草原茫茫》为观众们呈现了中国民族舞蹈之美。二胡、琵琶、唢呐、古筝等中国传统乐器演绎的《春江花月夜》充分展现了古老东方文化的典雅优美。杂技表演《太空漫步》、《龙腾虎跃—钻圈》、《花式空竹》、《顶缸》和《中华魂—大武术》，既保留优秀传统元素，又赋予时代创新意识，引起现场阵阵喝彩。同样，魔术和中国歌舞节目令当地观众目不暇接，欢声不断。首场演出在全场观众热烈掌声中落下帷幕，取得圆满成功。

委内瑞拉是深圳艺术团“时代新歌”此次拉美巡演的最后一站。艺术团还将在加拉加斯为当地观众举行3场演出。人民日报和新华社报驻委记者以及委国家电视台、南方电视台等主流媒体对首场演出进行了报道。李宝荣大使、比列加斯部长分别接受了上述媒体的采访。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)