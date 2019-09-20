中缅各界人士热烈庆祝中华人民共和国成立70周年

人民网仰光9月20日电 （记者 李秉新）由我国驻缅甸使馆举办的庆祝中华人民共和国成立70周年招待会19日在仰光举行。缅甸仰光省首席部长吴漂民登、缅社会各界人士以及外国驻缅使节共约700余人出席了招待会。

我国驻缅大使陈海发表了热情洋溢的讲话。他表示，近年来，中缅两国领导人高层交往密切，引领两国关系向更高层次发展。中缅正共建“一带一路”和中缅经济走廊，为两国人民带来实实在在的利益。中缅教育、卫生、救灾等民生合作蓬勃发展，越来越多缅甸民众从中获益。中缅在缅甸国家和平和解事业中的合作不断深化，中国将继续为推动缅和平进程、妥善解决若开邦问题发挥建设性作用。明年将是中缅建交70周年，中缅关系必将步入新时代。让我们发扬中缅传统胞波友谊，巩固政治互信，加强发展战略对接，扎实推进“一带一路”和中缅经济走廊建设，共创中缅全面战略合作伙伴关系更美好的明天！

仰光省首席部长吴漂民登发言祝贺中华人民共和国成立70周年。他表示，中国提出的“一带一路”倡议把参与国家团结起来，正朝着共同发展共同富裕的方向前进。与中国这样经济快速发展的国家为邻并开展合作，缅甸也会享受更多发展成果。

缅甸新闻委员会委员吴支温貌和执政党全国民主联盟刊物《民主浪潮》总编辑吴昂欣对记者表示，缅中两国是近邻，谁也离不开谁，缅甸需要与中国积极合作建设国家，希望中国在和平进程和经济建设方面多帮助缅甸，缅甸人民对中国抱有很高的期望。

招待会上还展出了中缅两国在铁路、能源、通讯、港口、农业以及人文领域各项合作成果，引来众多嘉宾驻足观看。

仰光中国文化中心的年轻学员们为来宾表演了精彩的歌舞节目，中缅友好新一代正在茁壮成长。

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