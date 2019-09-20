加林娜·库利科娃：一辈子从事民间友好的杰出使者

9月17日，中国国家主席习近平签署主席令，授予俄中友好协会第一副主席加林娜·库利科娃“友谊勋章”。凡认识她的中国老朋友，无不感到由衷的高兴，纷纷表示祝贺。

上世纪70年代，我在莫斯科工作时就认识加林娜·库利科娃女士。她是一位善良和蔼、热情奔放，一心一意传播两国民间友好的典范。60多年来，她都一如既往地致力于中苏（俄）民间外交事业。在中俄建交70周年之际，她荣获“友谊勋章”，可谓当之无愧。

加林娜在苏中友协和俄中友协工作这么多年来，用她自己的话说，友协“一天也没有停止过友好活动”。甚至在两国关系最困难的1966年至1986年，友协仍举行了300多场各种活动，旨在保持苏联社会对中国人民及其辉煌历史和几千年文化的尊重及友好感情。现在，俄中友协每年都举办25至40场各类活动。世界上恐怕很难找到这样情有独钟、持之以恒的民间友好组织。有一次，中国领导人访俄时问她：“参加友协工作多少年了？”她回答说:“一辈子”。

2014年，编撰《我们和你们：中国和俄罗斯的故事》时，我给加林娜发去电子邮件，邀请老朋友加盟写作。她当即回复同意，很快发来了《相伴中国60年》的大作。今年，为纪念中俄建交70周年，中俄老朋友理事会决定出版《世代友好》文集，我再次致电，劳驾她务必拨冗赐稿。她又立马回复，对受邀撰文感到十分荣幸，并很快发来《从青年时代到一辈子》的佳作。她可是80多岁高龄了，对这样的激情和效率不能不令人肃然起敬！

正如加林娜在文中所言：青年是我们的未来。作为老一辈的代表，我们有义务向他们传承俄中友谊和世代友好的接力棒。

（作者系中国前驻俄罗斯使馆公使衔参赞、公使，中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使）

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