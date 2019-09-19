“‘友谊勋章’是无上的荣幸，更是伟大的责任”

俄中友好协会第一副主席嘉琳娜·库里科娃。记者 屈海齐摄

人民网莫斯科9月18日电（记者 屈海齐）“这枚勋章对我来说是一种无上的荣幸，同时更是一份伟大的责任，它不仅属于我个人，更属于成千上万为中俄友谊做出贡献的俄罗斯人。”俄中友好协会第一副主席嘉琳娜·库里科娃激动地告诉记者。

中国国家主席习近平17日签署主席令，授予俄中友好协会第一副主席嘉琳娜·库里科娃“友谊勋章”。她也成为继俄罗斯总统普京之后第二位获此殊荣的俄罗斯人。

荣誉属于为中俄友谊做出贡献的所有俄罗斯人

库里科娃表示，这份荣誉属于中俄友协，属于她的同事们，更属于为中俄友谊与合作做出贡献的所有俄罗斯人。“我非常感谢伟大的中国、感谢习近平主席授予我这样崇高的国家勋章。我明白这枚勋章意味着怎样的责任，我期待在北京参加勋章授予仪式，站在我身后的不仅是我的俄罗斯同胞，还有我在俄中友协的中国伙伴们，因为如果没有这些年来我们之间的友谊、合作和互相信任，我们将无法开展工作。”

六年级时的心愿终于实现并持续了70年

服务“民间外交”60余年的库里科娃向记者表示，1949年新中国成立时，她还是一名六年级的小学生，在电视里看到新中国成立的开国大典时，她就默默许下心愿，要在毕业后学习汉语，今后从事与这个取得伟大胜利的国家相关的工作。“从那一天起，我对中国的深厚兴趣和眷恋就这样持续了70年。可以说，新中国走过的这70年，也是我对中国这样一个伟大邻国和它的悠久历史、古老哲学满怀敬仰、热爱的70年。”

中国的发展成就归功于领导人的英明决策

库里科娃计划近期前往中国参加授勋仪式和观看国庆阅兵，说到这里她不禁露出了激动的微笑，“我现在既感动又激动，授予我勋章是我最大的荣幸，习主席亲自向我授予勋章时我会更加激动”。库里科娃表示，她一直非常敬仰习主席，第一次听习主席演讲是在莫斯科国际关系学院，给她留下了深刻的印象。她回忆道，习主席身材魁梧、自信、讲话睿智而富有学识，他尊重俄罗斯、了解俄罗斯的文化，最重要的是他推动中国不断地前进。“世界上没有一个国家能像中国这样发展得如此迅速，取得如此丰硕的成果，这与国家领导人的英明决策密不可分”。

中国的繁荣必将推动俄罗斯的发展

“如今，俄罗斯的发展成就及诸多社会问题的解决都与中俄合作有着密不可分的关系”。库里科娃表示，中俄合作的基础在于两国的互补性。俄罗斯疆域辽阔，资源丰富。正如习主席所讲的，开放是一个双向的过程，是摒除一切强迫与操纵，在平等的基础上彼此分享各自所拥有的东西，而这也正是“一带一路”倡议的宗旨所在。库里科娃补充道，她出生和成长在俄罗斯，热爱自己的国家，但她深知没有中俄在各领域的合作，俄罗斯将无法发挥其全部潜力，而中国的繁荣必将推动俄罗斯的发展。

采访的最后，库里科娃表示，“这枚勋章意味着责任，只要我的心脏还在跳动，我将一生投身于俄中友好事业中。”她祝愿中华人民共和国繁荣昌盛，在各领域取得更令世界瞩目的成就，祝愿中国人民幸福安康、万事如意。

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