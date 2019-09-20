“新时代的中墨、中拉关系”暨新中国成立70周年媒体座谈会在墨西哥举办

中国驻墨西哥大使祝青桥（左四）与墨西哥外交部常务副外长温立安（左二）以及参议院官员等合影。摄影 刘旭霞

人民网墨西哥城9月18日电（记者 刘旭霞） 9月18日，由中国驻墨西哥使馆、墨西哥参议院以及《今日中国》杂志社拉美分社共同举办的“新时代的中墨、中拉关系”暨庆祝中华人民共和国成立70周年中墨媒体座谈会在墨西哥举办。中墨各界人士120多人与会。

中国驻墨西哥大使祝青桥、墨西哥参议院政治协商委员会主席蒙雷亚尔、参议院外委会主席巴斯孔塞洛斯、参议院亚太非外委会主席皮内多、外交部常务副外长温立安出席座谈会并致辞。墨通社、《宇宙报》、《千年报》、11电视台、《宏观经济》等近十家墨西哥主流媒体的负责人和《今日中国》杂志社、新华社、人民日报、中央电视台和中国国际广播电台等我驻墨媒体的负责人进行了座谈。

祝青桥大使在致辞中表示，中华人民共和国成立70年来，中墨、中拉关系日益密切，各领域合作成果丰硕。在此过程中，双方媒体发挥了不可替代的作用。墨多家主流媒体与中国媒体保持着良好的合作关系，媒体交流合作已成为增进中墨中拉友谊、深化双方合作的重要推动力，希望两国新闻机构之间保持密切交往和资讯互通，推动两国人民增进相互了解、加深交流合作。

蒙雷亚尔主席表示，他本人先后五次访华，见证了中国在经济、金融、人文、科技、能源等各个领域的高速发展。中国的发展成就令世人瞩目，墨西哥应该与中国开展更加紧密的合作，中墨合作必将惠及两国人民。

中墨媒体代表围绕如何全面客观地传递中墨和中拉友好讯息、加强治国理政经验交流、加强人文交流推动文明互鉴、推动中墨和中拉媒体合作以共同增强在国际舆论中的话语权等话题畅所欲言。

墨方媒体纷纷表示，希望借助中国媒体平台向中国人民更多地展示墨西哥的风土人情和拉美文化，也希望两国媒体就国际热点问题展开更多交流和合作；中方媒体也纷纷表示，中墨媒体开展更加紧密的合作，可以成为促进中墨、中拉关系发展的优势动力，这也是双方共同肩负的历史使命。

与会的其他嘉宾也表示，墨西哥新政府正在积极致力于国家建设和发展，中国是墨西哥和拉美国家学习的榜样。在全球经济一体化背景下,中国提出的"一带一路"倡议契合了中国与拉美地区国家经济合作发展的理念,对于促进中国与拉美地区的互联互通,增进双方经济合作发展有着重大的现实意义。新时代的中墨、中拉关系必将揭开新篇章。

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