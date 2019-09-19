连杀9人逃亡33年 韩版“白银连环杀人案”凶手浮出水面

人民网首尔9月19日电（夏雪、实习生刘茜）曾令韩国人闻之色变并一度陷入恐慌的“华城连环杀人案”，时隔33年出现突破性进展。日前，韩国警方通过DNA比对，已初步确认该案嫌疑人为正在监狱服刑的56岁男子李某。

“华城连环杀人案”是韩国三大悬案之一， 曾被改编成知名电影《杀人回忆》、电视剧《信号》等。据悉，该案发生于1986年9月至1991年4月京畿道华城，有10名女性接连遭到绑架奸杀，仅一人幸存。凶手作案手段十分残忍，大部分受害人被勒死。受害人中年龄最小的仅13岁，最大的71岁，年龄跨度很大。当时，警方出动了二百余万名警力，调查了两万余名嫌疑人，布下天罗地网抓捕凶手，却仍一无所获。2006年，该案因超过法律追诉期而停止侦查。

“正义也许会迟到，但肯定不会缺席。”就在今年7月，京畿南部地方警方重新调查“华城连环杀人案”时，获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，递交韩国国立科学搜查研究院分析后，发现与正在监狱里收押的李某一致。目前警方已确认李某的DNA与华城连环杀人案10起案件中3起嫌疑人的DNA一致。

李某今年56岁，1994年强奸并杀害妻子的妹妹被当地法院判处无期徒刑，目前正在釜山监狱服刑。据韩媒爆料，李某因在监狱中表现良好，已经升为一级模范囚犯。

尽管目前真凶已经落网，但可惜的是，1991年4月发生的最后一起案件的15年公诉期已过，若要向犯人以“华城连环杀人案”的名义再求刑恐有困难。对此，韩国网友多数表示，要求取消该案件15年法律公诉期，还受害者及家属公道。另外，还有网友请求公布嫌疑人的具体信息。

鉴于此案社会关注度之高，警方表示正在考虑是否将嫌疑人真实身份公诸于众。

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