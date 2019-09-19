庆祝建立友好省州关系40周年 “编钟国乐”奏响美国

人民网纽约9月18日电（记者 杨俊）当地时间9月18日，湖北省人民政府在纽约举办“中国湖北—美国经贸合作洽谈会”，约300名中美政商人士出席会议。湖北省副省长赵海山、中国驻纽约总领事黄屏、纽约州参议员奥马拉，美国中国总商会会长徐辰等参会并发言。会议后，中美双方举行了包括13个项目的签约仪式，进一步深化了中国湖北和美国的合作。

湖北省代表团20号将访问美国俄亥俄州哥伦布市和辛辛那提市，庆祝湖北省与俄亥俄州建立友好省州关系40周年，并为俄亥俄当地民众带来极具湖北特色的《编钟国乐》音乐会。中美1979年建交后，湖北省与俄亥俄州是中美之间建立的第一对友好省州。今年是中美建交40周年，也是湖北与俄亥俄建立友好省州关系40周年。

音乐会由中国湖北省歌剧舞剧院编钟国乐团演奏。音乐会中的编钟、编磬、埙、篪、建鼓、瑟等古代乐器，是根据1978年在中国湖北省曾侯乙墓中出土的文物进行复制的。音乐会将以“八音和鸣”的形式演奏精选曲目。“八音”是指制作中国古代乐器的八种不同材质，分别是：金、石、丝、竹、匏、土、革、木。这将给当地观众带来不一样的音乐体验。

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