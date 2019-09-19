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中国维和医院圆满完成“东区天使救援”演习任务

2019年09月19日09:12  来源：人民网-国际频道
 
对演习中的危重伤员准备直升机运送（黄世峰 摄）
对演习中的危重伤员准备直升机运送（黄世峰  摄）

人民网讯 黎巴嫩当地时间9月17日上午，联合国驻黎巴嫩东区部队举行代号为“东区天使救援”的应急医疗救援演习。中国、西班牙和塞尔维亚等9个国家的维和部队参加了此次演习和观摩。我维和医护人员的出色表现获得演习指挥组的高度称赞。

“东区天使救援”演习由联黎部队东区司令部联合指挥中心指挥，演习主要依托中国维和医院展开应急救治和转运，重点检验联黎部队各医疗机构的应急救援和协同保障能力。

此次演习以西班牙巡逻车队与国际观察员车队在行驶途中发生相撞，4名人员同时受伤为背景，演习开始后，中国维和医院将西班牙医院送来的重伤员立即进行伤情分类，信息采集及分诊救治。经检查，塞尔维亚籍士兵头部重伤处于昏迷状态，两侧瞳孔不等大，考虑为特重型颅脑损伤。在进行过机械通气、包扎固定、药物治疗等相关处置后，按照维和部队《伤病员后送标准作业程序》，迅速向联黎航空处申请直升机紧急后送。另一名伤者确诊为左前臂骨折，石膏外固定，待病情稳定后择期进行骨折切开复位内固定术。相关演习流程共历时4小时。

在“东区天使救援”演习总结会上，我维和医院专业的紧急救治能力和良好的语言沟通能力，赢得演习评估组和友军同行的一致好评。联黎东区司令部训练处副处长阿斯瓦卡霍诺少校表示，“我必须对本次演习中你们的工作表示感谢。你们医院非常好！你们的热情、友好和微笑都非常棒。我们维和人员对你们医院非常满意！”（ 李潇、黄世峰）

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(责编：燕勐、贾文婷)
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