华为在哈萨克斯坦成功测试5G移动服务

人民网努尔苏丹9月18日电（记者 周翰博）日前，华为技术哈萨克斯坦有限公司与哈萨克斯坦电信公司在哈首都努尔苏丹联手建造了一块5G试验区，并使用最新一代5G智能手机测试5G移动服务，取得良好效果。

测试期间，华为工作人员使用包括华为Mate 20 X 5G和华为Mate X 5G在内的多款智能手机测试5G网络数据传输速率。在单个用户设备情况下，测得的峰值传输速率达到1.8 Gbit / s。

哈总统战略研究所首席专家托卡巴耶夫·波拉特在实地参观了试验区后指出，非常希望华为公司能将先进的5G技术和物联网技术应用到哈能源开采项目上。“该技术不仅能够有效提升工作效率，还能降低一线作业发生事故的概率”。

哈数字发展部部长朱马格列夫表示，华为进入哈通讯市场已超过20年。华为公司以先进的技术和专业的服务，赢得了哈政府和民众的认可。“我们希望华为公司继续将最先进的5G和物联网技术带到哈萨克斯坦，为推动落实‘数字哈萨克斯坦’国家建设计划贡献力量”。

朱马格列夫强调，哈萨克斯坦已经准备好迎接5G时代。相信5G技术将为哈能源与矿产开发、农业技术更新、创新产业发展以及智慧城市建设带来新的机遇。

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