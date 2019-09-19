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亲情中华 欢聚加纳

——加纳侨界举办庆国庆文艺晚会

2019年09月19日08:31  来源：人民网-国际频道
 
中国驻加纳大使王世廷致辞（驻加纳使馆供图）
中国驻加纳大使王世廷致辞（驻加纳使馆供图）

人民网阿克拉9月18日电（姜宣、周玥晗） 当地时间15日晚，加纳首都阿克拉国际会议中心张灯结彩，一片笑语欢声，1200多名华侨华人与加纳友人欢聚一堂，共同庆祝新中国成立七十周年。中国驻加纳大使王世廷、全国侨联副主席、福建省侨联主席陈式海，加纳高级部长马福、贸工部长基耶雷马滕、新爱国党全国主席布莱等出席活动。

王世廷回顾了七十年国家发展伟大成就，高度评价旅加华侨华人团结互助、努力拼搏的精神风貌，特别是以爱国主义为核心的民族精神，勉励华侨华人继续作中加友谊的使者，作两国建设的积极贡献者，作祖国统一大业的坚定捍卫者。

基耶雷马滕代表加纳政府热烈祝贺中华人民共和国成立七十周年，回忆起加中老一辈领导人之间的深厚友谊，高度评价中国为加纳经济社会发展所作贡献，并祝愿加中友好关系不断深入发展，造福两国人民。

陈式海表示，虽然中加远隔千山万水，但两国的友谊是深厚的。当前，中国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，希望旅加华侨华人再接再厉，为祖国发展和中加友谊作出更大贡献。

本次晚会由加纳侨界主办，福建省侨联“亲情中华”艺术团为现场观众带来了一场视听盛宴。晚会在庄严的国歌声中拉开帷幕，从优美律动到跨界戏曲，从轻歌曼舞到口技杂技，在互动合唱《今天是你的生日中国》和《友谊地久天长》中达到高潮，热烈掌声贯穿整场演出。

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(责编：燕勐、贾文婷)
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