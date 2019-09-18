中国驻蒙古大使馆为蒙古国结核病防治事业提供帮助

人民网乌兰巴托9月18日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使邢海明18日同蒙古国从事结核病防治的恩赫丽珍宝基金会主席恩赫丽玛在此间进行友好交流，并以中国驻蒙古国大使馆名义向基金会提供了支持。驻蒙使馆政务参赞高凤英、基金会主席恩赫丽玛、蒙传染病防治中心负责人和基金会有关负责人等参加活动。

邢大使表示，中蒙两国是山水相连的友好邻邦，两国人民有着深厚的传统友谊。今年是中蒙建交70周年，新中国成立70周年，中蒙友好合作条约修订25周年，也是习近平主席成功访问蒙古、两国建立全面战略伙伴关系5周年，在这个具有纪念意义的年份里。中蒙各领域交流合作面临新的发展机遇。医疗卫生领域合作是两国关系的重要一环，对促进中蒙民心相通具有重要意义，希望两国在结核防治领域的合作帮助更多患者，增进民众福祉，让两国人民的心贴的更近，成为双方友谊的又一典范。

邢大使说，中国一直秉持“亲诚惠容”的周边外交理念，始终关心蒙古国人民的健康福祉，愿意为蒙古卫生医疗事业提供力所能及的支持和帮助。恩赫丽珍宝基金会创立以来，积极投身蒙古结核病防治事业，做了不少工作，受到蒙古政府和民众的积极肯定。前不久你们赴中国同结核病防治机构进行友好交流，学习有关经验，助力中蒙医疗卫生合作。我们对你们的这种公益精神表示敬意，愿向你们提供一些支持，为蒙古民生事业添一把力。中国大使馆也将发挥桥梁作用，积极支持中蒙两国相关医疗机构、公益组织加强联系和交流。

恩赫丽玛表示，长期以来结核病困扰着很多蒙古患者，给很多家庭带来了贫困和不幸。我于2018年代表蒙古赴中国参加“世界小姐”比赛后投身公益事业，成立了恩赫丽珍宝基金会，旨在向蒙古民众普及防结核常识，帮助贫困患者。中国在结核病防治领域取得了举世瞩目的成就，相关经验值得蒙古国学习借鉴。前不久，我们基金会和蒙古传染病研究专家到中国交流学习，走访了中国疾控中心、防痨协会、结核病实验室等机构，受到了中方专家的热情接待和指导，受益匪浅。

恩赫丽玛说，中国是蒙古最重要的邻国，长期以来，中国对蒙古发展提供了大量支持和帮助，蒙古人民都记在心里。邢大使曾在今年初到恩赫丽珍宝基金会走访并提供支持，今天又向我们提供帮助，我们非常感谢中国大使馆对蒙古结核病防治事业的支持，将把中国朋友的温暖问候转达给每一位受助患者。基金会将不负众望，继续开展公益事业，并为积极宣传蒙中友好做出贡献。

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