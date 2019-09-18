协同合作，推动中美经贸关系发展

美国前驻华大使博卡斯在本届年会上致辞 张梦旭摄

人民网芝加哥9月18日电（记者 张梦旭）9月17日，以“协同合作”为主题的美国中国总商会芝加哥分会2019年年会在芝加哥成功举行。本届年会由美国中国总商会芝加哥分会与芝加哥市招商局联合主办，旨在通过中美投资环境介绍、美国中西部各州展示等一系列重点活动，巩固中美建交40年所取得的成就，共促中美合作。中国上海、武汉等7个城市组成联合代表团参会，美国商务部及多个中西部州政府代表以及300余名中美商界人士也参加了本届年会。

中国驻美国大使崔天凯向本届年会发来贺信。崔天凯在贺信中说，中美建交40年来，中美经贸关系是两国关系的“压舱石”和“推进器”。展望未来，合作仍然具有光明前景和无限的可能性。中美两国的共同利益远大于分歧，合作是两国的唯一正确选择，也符合国际社会的广泛期待。

芝加哥市招商局首席执行官安吉拉·佐普在开幕式致辞中表示，芝加哥与中国有着非常深厚的联系，现有60多家中国企业在芝加哥投资落户，160多家芝加哥企业在中国投资。芝加哥公立学校开设有全美规模最大的汉语课程，现有12000多名学生在校学习汉语。与中国的经贸关系为芝加哥带来了诸多收益，芝加哥多年蝉联全美最佳投资城市第一名，这在很大程度上归功于与中国的经贸联系。中国中车集团还在芝加哥设厂生产地铁车厢，为当地带来了许多就业岗位。展开未来，无论联邦层面采取何种对华政策，芝加哥市政府都将继续深化与中国的合作关系。

芝加哥所在的伊利诺伊州州长普利兹克表示，伊利诺伊州与中国保持着良好的经贸关系，中国是伊利诺伊的第二大贸易伙伴和第三大出口市场。伊利诺伊州有良好的基础设施条件、较低的生活成本和高素质的劳动力队伍，当前还在进行一系列结构性改革。希望有更多的中国企业到伊利诺伊投资兴业。伊利诺伊州经济发展署执行主任艾琳·格思里对记者说，伊利诺伊州珍视与中国的良好合作关系，她希望通过本届年会，让更多的中国企业了解和认识伊利诺伊。从长远来看，只有合作才能为两国人民带来福祉，伊利诺伊州将尽其所能为两国地方合作创造条件。

参加本届年会的美国另外8个中西部州也纷纷在会场上设立展台，并印制了精美的中英文宣传材料，向中国企业界人士推介自身优势。科罗拉多州经济发展和国际贸易署执行主任贝齐·马基说，科罗拉多有全美增长第二快的人口、细致入微的投资服务和便利的航空运输条件；堪萨斯州则大力宣传其高素质的劳动力和较低的水电天然气价格；威斯康星州重点强调其在生物健康、尖端制造业和能源控制技术上的研发实力……会场内各州代表轮番展开招商攻势，会场外两国企业界人士密切沟通交流，期待促成新的合作项目。

美国中部美中协会会长、密苏里州前州长鲍勃·霍顿在接受记者采访时说，此次年会的盛况，足以反映出两国地方层面间对于合作的热情。贸易战对任何一方都没有好处，关税政策也不会解决任何问题。美国政府应该通过真诚的对话，找到双方都能接受的解决方式，这才能够让我们的子孙后代从稳定的中美关系中持续获益。美国中西部各州也应该行动起来，推动中美关系的发展。

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