“新时代大讲堂”首次走进美国 热议中美建交40年

人民网纽约9月17日电 （记者李晓宏）当地时间9月17日下午，由中国日报社和中国银行联合主办的第八期新时代大讲堂在纽约亚洲协会召开。中国驻美大使崔天凯，耶鲁大学高级研究员、前摩根士丹利首席经济学家史蒂芬·罗奇，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦等中外嘉宾，围绕“中美建交40周年：回顾与展望”主题发表演讲，并与现场250名各界观众互动。

今年适逢中美建交40年和新中国成立70年，也是新时代大讲堂第一次走进美国。中美作为最大发展中国家和最大发达国家，进入“不惑之年”的双边关系如何发展，不仅直接关系两国人民的福祉和命运，也关系整个世界发展的未来。本期新时代大讲堂在特殊的历史交汇点举办，具有特殊意义。

世界粮食奖基金会主席、前美国驻柬埔寨大使肯尼斯·奎恩，亲历1971年“乒乓外交”的美国国家女子乒乓球队队员康妮·史维利斯（Connie Sweeris)，中国银行美国地区行长、美国中国总商会（CGCC）会长徐辰等嘉宾也分别从他们各自的专业领域及不同视角，就中美关系40年及当前中美关系的热点问题分享了他们的思考。

崔天凯在主旨演讲中表示，回望建交以来的40年，中美关系历经风雨，砥砺前行，取得了当年人们难以想象的巨大成就，给两国17亿人乃至全球70亿人带来了巨大福祉，有力促进了世界和平、稳定和发展。

谈到中美关系出现问题的症结，他说：“我认为，问题不在中国本身，而在于美方对中国的认知出现了偏差。” 他强调，中国仍是一个发展中国家，发展目标是改善人民生活，不是争夺全球霸权。“世人眼中中国之‘变’背后蕴藏着深层次的‘不变’，那就是我们的‘初心’——为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同，中国将始终坚持这个‘初心’。”

他指出，美国基于错误的认知，把中国当成战略对手甚至敌手，是极其危险和不负责任的。美国现行对华政策，包括台湾问题、经贸问题以及中美“脱钩论”，都不能给美国带来利益。

崔天凯说，有人感慨，中美关系回不到过去了。世界在发展，我们无法也不应回到过去，而应开辟未来，为今天和明天的世界树立一个新愿景。

中国日报社社长兼总编辑周树春在致辞中表示：“如果说40年前，在中美之间几乎没有什么交往的情况下，都能打破历史的坚冰。那么今天，在一个深度依存的世界，作为彼此的最大贸易伙伴和主要相互投资国，你中有我、我中有你的两国关系，更不能开历史的倒车。”

克雷格·艾伦会长引经据典扼要回顾了中美贸易的历史。他说，“在托马斯.杰斐逊所撰写的《独立宣言》里，可以找到当下中美贸易摩擦的某些参考。在正式向英国宣布独立的开国文件中，杰斐逊抗议英国国王‘削减与世界各地的贸易’‘未经我们同意擅自增加关税’的做法是非法的。这些论述现在看来依然有趣，而且有现实意义。”他说，关税和双边贸易的紧张关系令许多与中国有贸易往来的美国企业感到忧虑，但这些企业仍将中国视为重要的目标市场, 因为中国有着丰富的人才储备、资本和不断壮大的中产阶级。

徐辰代表中国在美投资企业讲话，强调企业应该履行更多社会责任。他说，中国银行纽约分行近年来一直推进普惠金融政策，促进了中美两国中小企业跨境贸易投资；分行通过美国中国总商会这一平台与银行客户和国内分行联动，通过线上和线下并行的方式对接中美企业需求，搭建双边经贸合作的桥梁。谈到中美关系，他说，随着中国国力提升，中国有能力在国际事务中承担更多责任，发挥更大作用，并与美国一道，履行大国责任。

活动最后进行了嘉宾讨论。中国工商银行美国区域管理委员会主席、美国中国总商会副主席肖玉强，福耀玻璃北美集团总裁兼首席执行官、美国中国总商会董事会成员刘道川，美国肯塔基州商务厅厅长维维克.萨林（Vivek K. Sarin）围绕“中国在美投资”的话题，分享了各自的经验与思考。讨论环节由中国日报美国分社社长兼总编辑纪涛主持。

史带投资集团董事长、美中关系全国委员会副主席、首届中国改革友谊奖章获得者莫里斯·格林伯格 （Maurice Greenberg），中国驻纽约总领事黄屏，曾跟随尼克松总统访华并协调费城交响乐团1973年访华、出任三个国家大使的卜厉德（Nicholas Platt），早在1986年就通过制作脍炙人口的电视节目帮助世界了解中国的著名电视节目主持人、制片人、企业家靳羽西，与来自中美各界，包括商业、贸易、金融、教育、媒体、文化等领域，以及多个国家驻纽约和联合国的外交使团、中国驻美使领馆、跨国企业等领域约250名代表出席了本期新时代大讲堂。

中国日报社于2018年初创办了新时代大讲堂，充分利用其自身国际化、全媒体、多语种、多平台的优势，通过创新叙事演讲的方式，打造新时代向世界传播中国声音的新平台。每期演讲活动均选取具有世界意义的中国话题，邀请中外著名意见领袖同台交流，从国际视角出发，回应世界对中国热点问题和重大主张的关切，揭示中国故事背后的世界意义，为传播打造人类命运共同体的中国方案中国智慧作出贡献。

此前，新时代大讲堂系列活动已在北京、天津、杭州、南非约翰内斯堡、英国伦敦等地成功举办了七场，分别围绕“我眼中的‘新时代’”“命运共同体 世界新图景”、“金砖合作与全球化”“中非合作新时代”等具有全球影响的中国主题，邀请世界一流政商学界精英与优秀青年代表，进行深度思想碰撞与价值传播。活动通过多媒体平台进行全球直播，在海内外引发热烈反响。

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