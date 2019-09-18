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泰国将举办东盟女排大奖赛

2019年09月18日08:36  来源：人民网-国际频道
 
“泰国体育总局 排球邀请赛”的宣传海报。
“泰国体育总局 排球邀请赛”的宣传海报。

人民网曼谷9月18日电（记者 孙广勇）泰国体育总局近日举办新闻发布会表示，“泰国体育总局 排球邀请赛”（SAT-Thailand Volleyball Invitation）或称之为“东盟女排大奖赛”的赛事，将于9月20-22日在泰国呵叻府21航站楼商场举行，这将是一场在泰国举行的国际级体育赛事。

此次排球邀请赛共有4支队伍参赛，包括东道主泰国队，以及越南队、印度尼西亚队和菲律宾队。这4支队伍代表了东盟地区排球的最高水平，她们还将在今年年底于菲律宾举行的第30届东南亚运动会中角逐冠军。

泰国女排国家队将在本次邀请赛中派出新阵容，由努特萨拉·冬康、温邬玛·西提拉、本吉·婷考、威拉婉·阿嫔亚蓬作为球队核心出场。出生于呵叻府的威拉婉·阿嫔亚蓬将作为球队主攻参赛，受到当地球迷热烈欢迎。呵叻府和排球有着很深的缘分，曾多次举办亚洲和国际级的排球赛事。

此次泰国体育总局邀请东盟3支强队参加排球邀请赛，是希望通过体育赛事推动旅游发展。在邀请赛举办的同时，还将有泰国知名的品牌进行展览，让运动员和球迷能够品尝、购买到地道的泰国商品，通过体育赛事让更多泰国商品走向国际。

“泰国体育总局 排球邀请赛”将在9月20日下午14.00进行首场比赛，由印度尼西亚队迎战菲律宾队，随后将在17.00由泰国队迎战越南队。第二天的比赛中，将由越南队迎战印度尼西亚队，泰国队迎战菲律宾队。第三天的比赛中，将由菲律宾队迎战越南队，随后由泰国队迎战印度尼西亚队。

本次邀请赛上，泰国体育总局还邀请了明星组合BNK 48前来表演，将得到众多粉丝的热烈支持。泰国体育总局官员表示，对此次“排球邀请赛”感兴趣的球迷，可以登录SAT Thailand World Invitation网站了解相关信息。

泰国体育总局是泰国体育事务的主管机构，长期以来致力于泰国体育发展。今年，泰国体育总局将会同相关部门举办“泰国体育总局2019国际邀请赛”（SAT World Invitation 2019）等一系列体育赛事，包括自行车越野赛（BMX）、篮球邀请赛和排球邀请赛等。

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(责编：燕勐、贾文婷)
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