第二十二届巴黎中国纺织品服装贸易展开幕

人民网巴黎9月17日电（记者 刘玲玲）第二十二届中国纺织品服装贸易展览会（巴黎）（简称“秋季巴黎展”）16日在巴黎北郊布尔歇展览中心开幕。来自中国、土耳其、印度、孟加拉国、巴基斯坦、埃塞俄比亚、柬埔寨等33个国家和地区的服装和面料展商集中亮相，其中中国展商超过1100余家。其中，在中国自主品牌展区，15家中国自主品牌展示了中国品牌的过硬品质和优良设计，赢得不少外国客商青睐，为中国制造、中国品质树立起新的形象。

中国纺织品服装贸易展览会自2007年起每年2月和9月在巴黎举办，分别为春季展和秋季展。本届秋季巴黎展由中国纺织工业联合会主办，中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、法兰克福展览（法国）有限公司共同承办，将持续至本月19日。本届秋季巴黎展中国品牌的亮点之一便是“自主设计、品质打磨、绿色环保”，呈现出一批高附加值、强竞争力兼具时尚美感的服装产品。

中国纺织工业联合会社会责任建设推广办公室主任阎岩在接受记者采访时表示，欧洲纺织服装市场对环保、可持续发展有着非常严格的标准和要求，环保、小批量、特色工艺、差异化选择等成为新一轮采购趋势，今年中国品牌展品也十分注重材料的选取以及循环使用，积极响应环保政策。据了解，本次的参展企业中，获得环保认证的企业超过200家，分别通过了WRAP环球服装生产责任组织、ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全体系认证。

“中国服装企业的产品质量非常好，性价比很高。”刚刚和来自浙江绍兴的一家服装企业签订合同的彼得来自保加利亚，他对记者说，这已经不是他第一次与中国企业合作，中国面料供应商紧跟潮流趋势，为他们提供了非常令人满意的产品。

今年是巴黎展作为商务部“自主品牌出口增长行动计划”落地实施平台的第三年。三年来，在该项计划的推动下，众多中国优秀自主品牌从发展走向成熟，不仅以积极、自信的面貌将文化层面与企业层面所加载的品牌价值与内涵立体、全方位地展现在欧洲业界面前，也向欧洲市场和消费者提供了更加多元化的选择。

欧洲市场是中国纺织服装企业对外出口的重要市场。欧洲纺织品及成衣协会2018年年报数据显示，2018年欧盟28国家庭纺织服装消费总额达到5200亿欧元。欧盟作为仅次于中国的全球第二大纺织品和服装出口地区，在这两个领域占全球销售额的23%和28%。巴黎展作为中国纺织服装企业开拓欧洲市场的重要渠道，凭借专业性和多元化优势，已成为深受企业和欧洲主流商贸界认可的平台。

此外，秋季巴黎展还将举办多场高峰论坛和时尚发布活动，来自中国、巴基斯坦等国的参展商在展期内将带来专题发布秀。本届巴黎展还吸引了20家包括出版商、包装服务商、趋势研究室、采购平台、咨询服务商等在内针对时尚工业的全部服务提供商参与展会，丰富了展览内涵的同时，也将外延不断延伸，给观众更多种选择。

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