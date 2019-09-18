法国巴黎举办中法企业合作成果展

人民网巴黎9月17日电（记者 葛文博）17日，由法国中国工商会主办的中法企业合作成果展在法国巴黎开幕。该展览通过图片、实物展的形式，以中法企业合作共赢的成果和实例，展现了中法务实合作不断深化的历程。

中国驻法大使卢沙野致辞表示，企业是中法经贸关系的主体，是两国开展务实合作，建设坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系的具体实践者和受益者。在当今全球经济发展不确定因素增多，保护主义、单边主义和逆全球化思潮抬头的背景下，中法两国企业能够保持良好合作势头并不断向更宽领域和更高层次拓展显得尤为可贵，也反映出两国在维护多边主义，实现互利共赢上的高度共识。

法中工商会会长潘诺介绍称，中法企业合作成果展包括机构合作、金融联通、航空航天、能源合作、交通物流、通信通讯、不动产、商法服务、文化旅游等9个方面。法中工商会希望通过举办这次展览，增进中法企业相互了解与友谊，促进两国企业的交流与合作。

成果展法方合作伙伴之一法中委员会联合主席、苏伊士集团董事长让-路易·肖萨德（Jean-Louis CHAUSSADE）表示，近年来，中法企业间的交流与合作不断深化，法中委联合法中工商会每个季度举办一次中法企业交流会，围绕中法企业间共同关注的行业领域和热点话题进行研讨，合作开展中法企业合作相关奖项的评选，提升了中法企业交流的层次和深度。

法中工商会成立于2015年，现有会员企业130家，覆盖在法主要中资企业，同法国有关商协会建立合作机制，通过举办经贸论坛、交流、座谈、讲座、参观考察、信息报告等多种形式，促进两国企业的交流与合作。

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