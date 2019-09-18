中国第十八批赴黎维和建筑工兵分队在联黎铁人三项比赛中斩获佳绩

人民网讯 黎巴嫩当地时间9月15日，黎巴嫩政府和联合国驻黎巴嫩临时部队在提尔市那古拉港口举办了第三届铁人三项比赛，我第十八批赴黎维和建筑工兵分队26人参加比赛，取得男子全程接力赛第一名和女子个人半程赛第三名的好成绩。

铁人三项比赛是挑战自然环境和挑战参赛队员体能及意志极限的一项赛事。

据了解，此次赛事有来自联黎部队奥地利、马来西亚、韩国等11国的维和人员及黎巴嫩市民，共计近500人参加，参赛队共有100余组。赛事分为全程赛和半程赛，全程赛包含1500米游泳，40公里骑行和10公里跑步；半程赛包含700米冲刺跑，20公里骑行，5公里跑步和750米游泳，全程赛和半程赛均分为个人赛和接力赛。游泳项目场地为那古拉港口天然海域，骑行和跑步场地为沿海公路。

第一次参加铁人三项比赛的我维和部队女兵宋艳婷表示，在游泳项目中，海水的温度比较低，刚下水的时候，身体非常不适应，而且海浪特别急，对游泳的速度有很大影响。

经过近4个小时的激烈角逐，我赴黎维和部队所有参赛队员全部完成了比赛，由黄锦龙、何健、黄万意组队的参赛队获得男子全程接力赛第一名，女兵宋艳婷获得女子个人半程赛第三名的好成绩。

一同参加比赛的奥地利运输连中士弗洛瑞恩·鲍丁格尔看到中国军人的表现后连连称赞，“中国军人有很顽强的拼搏精神，比赛中他们展示了昂扬的斗志和紧密协作的团队精神。中国军人，非常棒！”

比赛结束后，赛事负责人艾哈麦德·哈里德主动要求与中国参赛队合影留念。

“永远没有准备好的时候，唯有全力以赴，”中国第18批赴黎维和建筑工兵分队长朱俊表示，“尽管我们在前期进行了很多训练，但还是有很多没有预想到的困难，我们的参赛队员顽强拼搏，经受住了考验，在当地展示了中国军人过硬的军事素质和优良作风，赢得了对手的尊重和喝彩。”（李潇 彭希 李明桂）

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