比利时温州同乡会庆祝新中国成立70周年

中国驻比利时大使馆孙伟参赞致辞。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔9月17日电 （记者 任彦）9月16日晚，比利时温州同乡会举办联欢晚会，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，欢度中华民族传统佳节中秋节。

比利时温州同乡会会长周王平在致辞中表示，今年10月1日是伟大的中华人民共和国成立70周年的大喜日子，今天我们欢聚一堂，怀着无比激动的心情迎接这一历史时刻的到来。新中国成立以来，中华民族经历了从站起来到富起来再到强起来的一次又一次飞跃。中国共产党带领中国人民走上一条正确的发展道路，我们为祖国的发展成就感到自豪。

周王平扼要介绍了温州同乡会第七届理事会近期工作。7月3日，该同乡会理事会发表《关于支持香港政府依法履责和强烈谴责暴徒冲击立法会的公开信》，强烈谴责任何国家、任何势力以任何借口干预香港事务，坚决支持香港特区政府依法追究暴力犯罪分子的刑事责任。8月9日，温州受到台风袭击，发生严重灾情，温州同乡会及时伸出援手，在短短3天时间里便为家乡募集善款1.3万欧元。

中国驻比利时大使馆孙伟参赞在致辞中首先转达了曹忠明大使对大家的亲切问候和祝福，他盛赞温州同乡会取得的成绩：温州同乡会向家乡台风灾区捐款十万多元人民币，表现了中华民族守望相助的优秀美德，受到曹忠明大使的高度赞扬。温州同乡会选送一个舞蹈节目参加了比利时华侨华人庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会，为晚会的成功举办做出了贡献。

孙伟说，今年是新中国成立70周年，过去70年里，中国取得了辉煌的成就。展望未来，还有很长的路要走，还需要海外华人的鼎力支持，在所有华夏儿女的共同努力下，中华民族伟大复兴的梦想一定能实现。祝祖国繁荣昌盛，中比友谊万古长青！

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