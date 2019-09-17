美国学员在年会现场演奏古筝 张梦旭摄

人民网华盛顿9月15日电（记者章念生、张梦旭）9月14日晚，孔子学院美国中心第四届年会及年度优秀学员颁奖典礼在美国首都华盛顿国家记者俱乐部举行。当美国阿尔弗雷德大学学生戴维 富勒开始演奏中国古筝名曲《渔舟唱晚》的时候，现场观众凝神屏息。指尖飞舞，琴声悠扬，宴会厅里，掌声阵阵。师从阿尔弗雷德大学孔子学院吴中蓓老师才一年多，便能如此娴熟演奏，着实让参会者意外。

本届年会以“促进当地创新、全球影响力和终生学习社区”为主题，来自美国社会各界约200名嘉宾出席。年会还为10名2019年人文交流获奖者颁奖。

这10位孔院学生，有10个不同的“我与孔子学院故事”。

杰维·昌多拉，来自纽约州布法罗的9岁女孩，5岁开始在纽约州立布法罗大学孔子学院学习汉语，从最基础的数字、颜色、食物学起，8岁就通过了汉语水平三级考试。“中文学习让我收获了很多乐趣和全新体验。” 杰维·昌多拉说，去年圣诞节，中文老师送她一套笔墨纸砚，“我正在学习毛笔字，目标是在中文听说读写四个方面都能达到熟练程度，未来致力于中美沟通合作，让这个世界更加美好”。

堪萨斯州立大学杰出教授迪恩·佐曼已年过7旬，曾任该校物理系主任。他与孔子学院结缘始于2017年。作为物理学家，他经常往返世界各地参加学术会议。3次到访中国后，他开始对中文产生兴趣。2017年春季，当他得知堪萨斯州立大学孔子学院对外开设中文课堂后，兴冲冲地报了名。“为什么不呢？虽然我已退休，但依然可以很好安排自己的日程。” 迪恩·佐曼说，他曾学习拉丁语和德语，学习一种语言不仅仅在接触新的词汇，更在于拥抱一种新的文化和思维方式。“随着学习的深入，我对汉语背后的历史和文化了解在增多，我本人的思维也在不断多样化。”

迪恩·佐曼基蒂·沃克-帕卡来自美国南部的亚拉巴马农工大学，是文学系老师和作家。她从小在美国南部乡村长大，文化环境单一而封闭，成家后最大的乐趣便是和丈夫周游世界。游历欧洲和亚洲等地后，一个大胆的念头在她脑海中生成，“我要学习汉语，我要了解它为什么能够流传5000多年并保持高度内在一致性。” 基蒂·沃克-帕卡说：“在当今世界，没有一个人、性别、文化和种族能够独善其身，我们需要相互依存，需要分享彼此的知识、理解、机遇、快乐和价值观，美国人需要从中国人那里学习很多东西。世界上不同人之间都应该互相学习，这样才能实现各领域的共同进步。”

来自威廉玛丽学院的迈克尔 布里格斯共有9位兄妹，弟弟诺亚是他父母从中国领养的。迈克尔立志掌握中文，是为了将来能带弟弟诺亚回中国寻根。学习中文两年后，他准备大学毕业后去中国学习商业管理。

曾患脑瘫、行动不便的杰拉德 索尔伯格克服种种困难，努力学习中文，则与2013年时年76岁的祖母访问中国长城有关，“她鼓励我要像她那样到海外旅行探索”。去年，他凭着坚强的毅力登上长城。今年，他祖母不幸离世，临终前对他坚持海外探索深为欣慰。“她的遗言将伴随着我延续中国故事。” 索尔伯格说。

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在年会现场，几位特邀美国嘉宾，也与大家分享自己的不同经历，表达对孔子学院教育的欣赏与支持。

“孔子学院是沟通中国与世界的重要桥梁。“美国明尼苏达州圣克劳德州立大学校长萝宾·瓦克尔说，中国的快速发展正在改变世界，因此，学习中国的历史、文化和语言对于了解21世纪的中国至关重要。一些浅显的信息可以通过网络来获取，但是更深入的沟通和和理解只能通过不断加深的人文交流来实现。

“圣克劳德州立大学也在与中国的密切互动中增强了其全球信心。” 瓦克尔说，技术的进步让世界变小了，在这个全球村，孤立主义不是一种选择，我们必须共同面对气候变化、极端贫困、粮食安全等共同挑战。

美国国家工程院院长牟德曾经担任马里兰大学校长。2004年，他领导建立了美国第一所孔子学院—马里兰大学孔子学院，并将汉语教学扩展到马里兰州50多所中小学。

“我们必须通过人文交流真正地了解对方，这是推动中美关系向前发展的关键。”牟德认为，美国和中国之间存在着许多根本性的误解，这是两国人民必须努力解决的问题， “在你的人生中，你是否曾经有过一段关系能够通过相互分开来求得改善呢?”他说，马里兰大学孔子学院已经成立15年了，它获得了蓬勃发展，这是一个全球化的教育项目，美国学生可以在这里深入了解另一个大国的语言、文化、音乐等等，这对他们来说受益匪浅。

“如果我们能够为人们提供机会，让他们实现愿望，我们就能赋予他们力量。”孔子学院美国中心主任高青对记者表示，美国学员分享的故事，反映的是不同文化背景的人们之间互相沟通、学习的历程。当前，有一股强大的力量企图否定多元文化价值，阻止全球交流项目。“但我们始终相信，各国人民之间加强交流和联系，而不是孤立和对立，才是正确的途径。”

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