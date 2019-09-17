诗琳通公主出席庆祝中华人民共和国成立70周年专题研讨会

人民网曼谷9月17日电（记者孙广勇）9月16日，中国驻泰国大使馆与泰国陆军尉官学院共同举办庆祝中华人民共和国成立70周年专题研讨会。泰国诗琳通公主、中国驻泰国大使吕健全程出席研讨会并发表主旨演讲。泰国前驻华大使伟文、泰中战略研究中心主任苏拉西上将，以及学术、教育、商界专家参与研讨，政界、军界及学界300余人出席了研讨会。

吕健大使围绕新中国70年发展成就详细介绍中国在经济民生、基础设施建设、高科技创新、减贫事业等方面取得的巨大发展，指出中国用了短短两代人的时间完成了从站起来、到富起来、再到强起来的“三级跳”，缔造了人类发展史上的奇迹。中国成功的秘诀是探索出一条符合自身国情的中国特色社会主义道路，核心是始终坚持和不断完善中国共产党的领导，这是历史和人民的选择，也是时代的选择。中国共产党始终与时俱进，根据时代发展做出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，带领中国人民从过去单纯追求发展速度向更注重发展质量转变，提出创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，确立“三步走”战略目标，并确立“构建人类命运共同体、打造新型国际关系”两大新时代中国外交目标。

吕健大使高度评价中泰关系，表示中泰关系有历史、有根基、有优势、有未来，泰王室对中泰关系亲力亲为，双边战略互信日益密切，共建“一带一路”潜力巨大，中泰合作疆域广阔，双方在国际地区事务中配合密切。中方有信心、有决心、有能力推动中泰关系进一步提升，继续为中国--东盟关系发展发挥引领作用，为构建人类命运共同体抒写新的华美篇章。吕健大使并阐述了中方在中美经贸摩擦及香港问题上的原则立场。

诗琳通公主发表题为“公主文学译作中的中国历史”的主旨演讲，以时间线方式介绍自己翻译的中国文学著作，指出译作所反映出的不同时期中国社会面貌和巨大发展变化。公主在研讨交流中赞扬中国前瞻性的发展战略和令人瞩目的发展成就，表示相信在新发展理念的指引下，中国一定能够实现“三步走”战略目标，在实现自身繁荣富强的同时对整个世界的发展和繁荣作出新贡献。

公主还深情回忆了当年接待习近平主席（时任副主席）访泰时的情景，介绍了她在四川援建小学、着力推动两国学生交流的情况，并就中泰加强在扶贫、教育、宗教、科研、青年交流等领域的合作提出希望和建议。

与会专家学者围绕新中国70周年发展成就、中泰人文交流、中泰战略合作三个主题深入研讨，从不同视角盛赞中国发展成就，畅谈中泰关系历史与未来，一致认为中泰两国交往历史悠久、人文沉淀深厚，在深刻变化的国际格局中建立起牢固的共同利益纽带。在世界面临百年未有之大变局的背景下，中泰关系发展有着天时、地利、人和，应进一步推进全方位合作，泰国应更深入了解中国文化和历史，把中泰友好代代相传。

研讨会期间，吕健大使夫妇陪同诗琳通公主参观了“中华人民共和国成立70周年暨中泰关系图片展”“诗琳通公主访华著作及中国文学译作展”，观看了视频短片《中国梦》。与会人士高度评价研讨会，认为研讨会作为中泰共同举办的庆祝中华人民共和中国成立70周年系列活动之一，有利于推动泰各界加深对中国历史及发展经验的理解与认识，增强对中泰关系未来发展的信心，对现场展示的泰文版《习近平谈治国理政》《中国关键词--“一带一路”篇》《中国建国70周年成就》等书籍爱不释手。

(责编：刘叶婷、杨牧)