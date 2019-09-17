中国图书为巴西提供中国经验、贡献中国智慧

人民网里约热内卢9月1日电（记者 张远南 李晓骁）在近日举行的第十九届里约热内卢国际图书双年展上，中国图书受到广泛关注。该双年展是巴西最为重要的图书活动之一，每届有近80万的民众前来参观展会，是世界上规模最大、参展人数最多的葡萄牙语书展。

本届双年展吸引了20余个国家的950多家出版商参加。中国图书进出口（集团）总公司组织人民卫生出版社、高等教育出版社、中国林业出版社等7家出版单位参展，展出中国精品图书800多册，其中部分为英、葡外文版图书。据介绍，中国出版单位有针对性地选择了受当地读者欢迎的图书，如葡萄牙文版的《习近平谈治国理政》（第一、二卷），此外还有中国传统文化、汉语学习、中国文学、少儿读物以及医药科技等类别的图书。展台前的互动活动同样吸引了很多前来参展的巴西读者。在工作人员的指导下，他们纷纷拿起毛笔，在纸上书写汉字。

既要发展经济，又要保护环境，中国的治理经验非常吸引巴西的读者。在展台里，《多样性的中国湿地》《多样性的中国荒漠》《推进绿色发展实现全面小康——绿水青山就是金山银山理论研究与实践探索》等书籍同样引人注目。

中方代表团团长、中国林业出版社有限公司总经理刘东黎告诉记者，生态文明建设贯穿于经济社会发展的全过程，中国通过建设生态文明促进减贫脱贫、促进经济发展的成就举世瞩目。环境保护已经成为世界各国关注的重要议题之一，巴西作为发展中大国，在发展经济的过程中不免遇到环境问题。“经济发展和保护环境并不矛盾，我们的书籍可以为巴西提供中国经验，为巴西贡献中国智慧。”

用文化点亮一盏灯，照亮两国大众读者的思想和情感。13岁的巴西青年安东尼奥手捧一本汉语教材，爱不释手地阅读着，“汉语真是太有意思了，我一直非常想学。”另一边，巴西的一名公司员工鲁伊也购买了一本学习汉语的识字画册，他告诉记者：“中国是我们公司最重要的出口目的地之一，也设有代表处。我认为学习汉语很有必要，希望我的女儿在未来也能学好汉语。”

此次参展，适逢中巴两国建交45周年，为增进与巴西出版业的深度合作，中国展台内还举办了“中巴出版人对话——中葡语互译出版的合作与前景”座谈会，希望以书为媒，向巴西读者展示真实、立体、全面的中国。同时，通过交流，促进双方找准中巴之间葡文版图书互译合作出版的模式，为中巴出版合作的美好未来夯实基础，充分发挥图书在推动中巴人民相互了解的桥梁作用。

巴西大写字母出版社总编若昂·平托对记者表示，对话活动让巴西出版人有机会近距离接触优秀的中国图书。“巴西人对中医等中国传统文化非常感兴趣，作为一个学术出版社，我们希望借此机会引进更多关于中国的文化书籍，同时学习中国先进的出版产业技术，挖掘巴中出版行业的合作潜力。”

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