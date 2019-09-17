英国皇家爱乐乐团携手中国爱乐乐团举办“中国之夜”音乐会

人民网伦敦9月16日电（白天行）为庆祝中华人民共和国成立70周年，9月16日晚，英国皇家爱乐乐团携手中国爱乐乐团，联袂在伦敦巴比肯中心音乐厅上演“中国之夜”音乐会。本场演出上海歌剧院院长、著名指挥许忠执棒，青年钢琴演奏家万捷旎担任钢琴伴奏，共演奏了《中国序曲》、《黄河协奏曲》、《交响组曲：黔岭素描》、《五行》等4部中国交响作品。应驻英国使馆邀请，英各界嘉宾200人出席了“中国之夜”招待会，刘晓明大使和皇家爱乐乐团总经理詹姆斯·威廉姆斯分别在招待会上致辞。

刘晓明大使在致辞中说，今年是新中国成立70周年，也是中英建立代办级外交关系65周年。在这样重要而特殊的年份举行这场音乐会意义非凡，它将奏响三个“强音”：

一是中国发展进步的时代强音。今天演出的4部音乐作品，创作年代横跨近一个世纪，既有中国人民争取民族独立的悲怆呐喊，也有对美丽家乡的动情讴歌，还有对悠久历史的深邃思考。这些作品不仅讲述了中国文化、中国传统、中国理念，也反映出中国人民坚韧不拔、接续奋斗的时代精神。二是东西方文明互鉴的融合强音。交响乐起源于西方，但同样可以讲述中国故事。今晚中英音乐家联袂演出，奏响文明交流互鉴的主旋律，为观众带来了理念交融、心灵相通、美美与共的音乐盛宴。三是中英交往合作的共赢强音。今天的音乐会既是两国顶尖交响乐团的合作成果，也是中英两国互利合作的生动体现。相信在两国文化艺术界人士共同努力下，中英人文交流合作必将结出更多硕果，更好造福两国人民。

威廉姆斯在致辞中说，音乐有弥合文化和政治差异的能力，我们相信今晚的音乐会将进一步加强英中两国之间的紧密联系。

英国皇家爱乐乐团创立于1946年，1966年被英女王授予皇家乐团头衔，奠定其在英国乐坛无可替代的地位。乐团与斯特拉文斯基、瓦尔特·韦勒、安德烈·普列文、梅纽因、阿什肯纳齐等享誉世界的音乐大师进行过广泛合作，以整体艺术质量高超而闻名于世。

英国皇家爱乐乐团“中国之夜”是世界著名交响乐团与中国爱乐乐团国际合作系列项目首场音乐会，由中国爱乐乐团主办，吴氏策划承办。除英国皇家爱乐乐团外，2019“中国之夜”项目还将与美国费城交响乐团、俄罗斯马林斯基交响乐团、意大利斯卡拉爱乐乐团、新日本爱乐交响乐团和法国图卢国家国立管弦乐团等国际名团在全球多个城市举办专场音乐会，为建国70周年献礼。

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