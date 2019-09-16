芝加哥华侨华人热烈庆祝新中国成立70年

人民网讯 据芝加哥华语论坛报道，当地时间9月15日，芝加哥前上海同乡会会长、90岁的沈如霞女士和七岁的双胞胎姐妹王洁雅、王理雅最高兴和最激动的一个日子。因为这天她们与来自大芝加哥地区的几十个侨社团的近千位华侨华人一起，敲锣打鼓，舞龙舞狮，参加了在中国城举办的盛大游行，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。

初秋的芝加哥，大雨过后，云高气爽，阳光明媚。当天的华埠，中美两国国旗迎风飘扬，不少游客或居民也穿上了自己最喜欢的衣服，等待观看大游行。在华埠新装修的地标牌楼上，“庆祝中华人民共和国成立七十周年和中美建交四十周年”的横幅，非常引人注目。当天一早，来自美国中西部的华侨华人就身着唐装或其他盛装，兴高采烈地来到了华埠。

当地时间13时，庆祝活动正式开始，在主席台两侧举行了升旗仪式，在中美两国国歌声中，中美国旗冉冉升起。接着由70多名青年人组成的中美国旗和彩旗队为前导，中国驻芝加哥总领馆、第25区区长办公室和大芝加哥地区华侨华人联合会、旅美中国科学家工程师专业人士协会、美国华人海外交流协会、五邑同乡会等单位的花车一一通过主席台。整个大游行充满了喜庆和欢乐的气氛。

中国驻芝加哥总领事赵建、副总领事边志春、侨务组长卢晓晖，伊利诺伊州州众议员马静仪，华埠所在区区长卢汉士及夫人，华联会主席郑征，WGN-TV 华裔主播罗美珍等参加了游行庆祝活动并在庆祝会上讲话。他们对中华人民共和国成立70周年表示热烈祝贺，希望中美人民的友谊不断加深加强，侨社更加兴旺发展。

这次游行庆祝活动受到广大华人的好评。曾经担任过国庆60周年和65周年游行庆祝活动总干事的蔡扶时说，祖国日益繁荣昌盛，给予海外侨胞无比的信心和力量，大家更加精诚团结，也更有凝聚力。我们的游行庆祝活动规模一次比一次大，参与的社团和人数一次比一次多，社会影响和效果一次比一次好。近年来留学生和学者的更多参与，使游行显得更有活力。

被大家称为“汪妈妈”的沈如霞女士说，我在解放时才是个20左右的女青年，亲身经历了“站起来”、“富起来”到“强起来”的历史进程。 我深信只有中国共产党才能使国家强盛、民族复兴。我的已故先生汪玉山、我女儿都很爱自己的国家，这也是我和女儿全家今天都要来参加大游行的原因。汪妈妈和她的女儿们自己装饰设计和乘坐的，是当天最漂亮的花车之一。

哥伦比亚学院电影系的女生张扬阳在这次游行中担任旗手。她说，我来自深圳，在游行现场看到这么多和我一样的留学生自发的来做义工，我非常感动。在美国这几年，我越来越感谢祖国，热爱祖国，也结识了不少包括美国人在内的良师益友。我一直在研究中国的历史记录片, 我希望能有机会自己走遍和记录好中国的历史遗迹，促进美国人民对中国的了解。（张大卫）

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