洛杉矶华人欢庆新中国70周年

人民网洛杉矶9月15日电（记者 王如君）鼓乐咚咚，彩旗飘扬；笑脸盈盈，欢声雷动。15日上午，美国大洛杉矶地区蒙特利公园市巴恩斯公园沉浸在一片欢乐之中，南加州华侨华人庆祝中华人民共和国成立70周年升旗典礼在这里隆重举行。美国国会众议员来了，当地政府官员来了，中国外交官来了，社会各界的华侨华人代表来了，不少人扶老携幼一家子来了，1000多人拥向了会场，热烈庆祝新中国70华诞。

9时30分，庆典活动在铿锵有力的锣鼓声中开场，精彩节目轮番上演。乐器表演《北京喜讯传边寨》欢乐喜庆，舞蹈《我是护旗手》激情洋溢，女声独唱《我爱你，中国》动听悠扬，男声独唱《红旗飘飘》深情有力，京剧表演《梨花颂》荡气回肠，大合唱《我和我的祖国》激越昂扬。最为隆重的是升旗仪式，在场人员全体起立，美国的星条旗和中国的五星红旗在两国国歌声中冉冉升起。庆典场内，观众们手持中美两国小国旗，随着嘹亮歌声不停舞动；庆典上空，一架小型飞机拖着写有英文“新中国70华诞”的巨大横幅来回盘旋……

南加州华人社团联合会荣誉主席张素久代表华侨华人致词表示，中国自改革开放以来，国家面貌发生了巨大变化，人民生活水平大幅提高，处处呈现出欣欣向荣的景象。中国的发展进步，也提高了我们海外华侨华人的地位，给海外华侨华人创造了巨大的发展机遇和空间。海外华人为自己是华人而骄傲，为拥有一个强大的祖国而骄傲，为能参与祖国发展建设而骄傲。

中国驻洛杉矶总领事张平说，五星红旗，你是我的骄傲；五星红旗，我为你自豪。五星红旗引领着中华民族走向繁荣富强，召唤着全体中华儿女为实现中华民族伟大复兴贡献力量。“实现中华民族伟大复兴是广大海外华侨华人的共同愿望，维护中美关系的良好发展也是广大在美华侨华人的共同企盼。我相信，只要中华民族团结一心，海内外炎黄子孙共同努力，伟大的祖国一定能创造更加辉煌的未来。有广大侨胞的关心和支持，中美关系也将迎来新的希望。”

美国国会众议员赵美心表示，非常荣幸和大家一起欢庆中华人民共和国成立70周年。今年也是美中建交40周年，两国关系40年来不断发展。美中建交后，中国经济每年以10%的速度飞速增长，美中双方在贸易、投资、留学生等方面取得了很大成果。美中两国关系的基础应当是合作，而不是竞争。美中两国通过合作可以取得更大利益。

当日晚，南加州侨界在圣盖博希尔顿酒店举行大型晚宴，700多名华侨华人代表在欢快的乐曲声中互致问候，举杯共贺新中国成立70周年。中华儿女，不论身处何方，都为祖国的繁荣而自豪、兴奋、祝福！

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)