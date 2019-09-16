中国驻苏丹使馆举行在苏华侨华人庆祝新中国成立70周年暨中秋节招待会

人民网喀土穆9月14日电 （记者 苏航）白露时节，秋高气爽。9月13日，中国驻苏丹大使馆院内宾客云集，欢声笑语，2019年在苏华侨华人庆祝新中国成立70周年暨中秋节招待会热烈举行，在苏中资机构、援苏医疗队、维和部队、留学生、华侨华人代表及使馆全体馆员等200余人出席。

马新民大使在致辞中向所有在苏华侨华人致以节日问候并表示，中秋节是中华民族共同的“团圆节”，今夜我们在使馆对月而酌，寄托了身在海外的华夏儿女“人月两团圆”、“但愿人长久”的美好祈盼和浓浓乡愁。再过18天，我们将迎来新中国成立70周年。70年沧桑巨变，在中国共产党的坚强领导下，我们从封闭落后迈向开放进步，从积贫积弱迈向繁荣富强，用几十年的时间走完了发达国家几百年走过的工业化道路。

乱云飞渡仍从容，无限风光在险峰。今年6月以来，香港发生了一系列示威游行并升级为极端暴力行为。这些行为的背后是某些外部势力企图搞乱香港，破坏“一国两制”，遏制中国发展。中国绝不允许任何外部势力干涉香港事务，中央政府有坚定的决心、必胜的信心和足够的手段维护香港的繁荣稳定。

马大使指出，2018年以来，美国单方面挑起对华贸易战。此举损害中美经贸关系，严重违反国际贸易规则，拖累世界经济增长，破坏全球产业链、供应链、价值链。中美贸易的本质是平等互利。合则两利，斗则俱伤。贸易战没有赢家，美方的做法损人不利己，我们不愿打，不怕打，必要时不得不打，中国在重大原则问题上绝不会妥协。中国有足够的韧性、强劲的内需和充满活力的创新力，有手段、有能力、有空间化解经贸摩擦带来的冲击，确保中国经济平稳发展。

2019年是中苏建交60周年，是中苏关系继往开来再出发的一年，也是苏丹经历三十年未有之大变局后开辟国家新前景的起步之年。中苏关系在变局中没有止步，持续发展并取得丰硕成果。当前，苏丹正面临求和平、求发展的关键时期，我们相信苏丹人民有智慧、有能力做好自己的事情，我们希望看到一个和平、稳定与繁荣的苏丹。

马大使最后表示，各位同胞作为中苏友好事业的参与者和见证者，努力融入苏丹社会，敢为人先，艰苦创业，从无到有，由弱变强，在推动中苏经贸合作、增进人民相互了解、弘扬中华文化等方面发挥积极作用，成为传承两国友谊的重要桥梁和纽带。面对苏丹“乱局”和“变局”，我们积极做苏政府各部门工作，努力做好安全防范、应急预案和风险管理，及时发布安全提醒，经常开展安全工作督查和实地检查，切实维护我在苏公民和机构的安全和利益。我们将不断提高领事服务水平，努力成为大家在苏工作、学习和生活的坚实后盾。希望大家紧紧抓住苏丹局势趋稳向好的历史机遇，心无旁骛搞经营，踏踏实实谋发展，在奋斗中实现人生追求和社会价值，为中苏战略伙伴关系添砖加瓦。

招待会现场张灯结彩，喜庆祥和，气氛热烈友好，其乐融融，始终洋溢着温馨浓郁的节日氛围。来宾们互致节日祝福，纷纷表示为祖国取得令世界瞩目的成就倍感振奋和自豪，对祖国实现“两个一百年”奋斗目标和“中国梦”充满信心，愿继续胸怀祖国、不忘初心，开创无愧于新时代的新业绩，为中苏关系不断向前发展作出贡献。

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