人民网>>国际

中国驻苏丹使馆举行在苏华侨华人庆祝新中国成立70周年暨中秋节招待会

2019年09月16日11:08  来源：人民网-国际频道
 
中国驻苏丹使馆举行在苏华侨华人庆祝新中国成立70周年暨中秋节招待会

人民网喀土穆9月14日电 （记者 苏航）白露时节，秋高气爽。9月13日，中国驻苏丹大使馆院内宾客云集，欢声笑语，2019年在苏华侨华人庆祝新中国成立70周年暨中秋节招待会热烈举行，在苏中资机构、援苏医疗队、维和部队、留学生、华侨华人代表及使馆全体馆员等200余人出席。

马新民大使在致辞中向所有在苏华侨华人致以节日问候并表示，中秋节是中华民族共同的“团圆节”，今夜我们在使馆对月而酌，寄托了身在海外的华夏儿女“人月两团圆”、“但愿人长久”的美好祈盼和浓浓乡愁。再过18天，我们将迎来新中国成立70周年。70年沧桑巨变，在中国共产党的坚强领导下，我们从封闭落后迈向开放进步，从积贫积弱迈向繁荣富强，用几十年的时间走完了发达国家几百年走过的工业化道路。

乱云飞渡仍从容，无限风光在险峰。今年6月以来，香港发生了一系列示威游行并升级为极端暴力行为。这些行为的背后是某些外部势力企图搞乱香港，破坏“一国两制”，遏制中国发展。中国绝不允许任何外部势力干涉香港事务，中央政府有坚定的决心、必胜的信心和足够的手段维护香港的繁荣稳定。

马大使指出，2018年以来，美国单方面挑起对华贸易战。此举损害中美经贸关系，严重违反国际贸易规则，拖累世界经济增长，破坏全球产业链、供应链、价值链。中美贸易的本质是平等互利。合则两利，斗则俱伤。贸易战没有赢家，美方的做法损人不利己，我们不愿打，不怕打，必要时不得不打，中国在重大原则问题上绝不会妥协。中国有足够的韧性、强劲的内需和充满活力的创新力，有手段、有能力、有空间化解经贸摩擦带来的冲击，确保中国经济平稳发展。

2019年是中苏建交60周年，是中苏关系继往开来再出发的一年，也是苏丹经历三十年未有之大变局后开辟国家新前景的起步之年。中苏关系在变局中没有止步，持续发展并取得丰硕成果。当前，苏丹正面临求和平、求发展的关键时期，我们相信苏丹人民有智慧、有能力做好自己的事情，我们希望看到一个和平、稳定与繁荣的苏丹。

马大使最后表示，各位同胞作为中苏友好事业的参与者和见证者，努力融入苏丹社会，敢为人先，艰苦创业，从无到有，由弱变强，在推动中苏经贸合作、增进人民相互了解、弘扬中华文化等方面发挥积极作用，成为传承两国友谊的重要桥梁和纽带。面对苏丹“乱局”和“变局”，我们积极做苏政府各部门工作，努力做好安全防范、应急预案和风险管理，及时发布安全提醒，经常开展安全工作督查和实地检查，切实维护我在苏公民和机构的安全和利益。我们将不断提高领事服务水平，努力成为大家在苏工作、学习和生活的坚实后盾。希望大家紧紧抓住苏丹局势趋稳向好的历史机遇，心无旁骛搞经营，踏踏实实谋发展，在奋斗中实现人生追求和社会价值，为中苏战略伙伴关系添砖加瓦。

招待会现场张灯结彩，喜庆祥和，气氛热烈友好，其乐融融，始终洋溢着温馨浓郁的节日氛围。来宾们互致节日祝福，纷纷表示为祖国取得令世界瞩目的成就倍感振奋和自豪，对祖国实现“两个一百年”奋斗目标和“中国梦”充满信心，愿继续胸怀祖国、不忘初心，开创无愧于新时代的新业绩，为中苏关系不断向前发展作出贡献。

【1】【2】【3】
(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved