第十一届“友谊杯”中文大赛在泰首创在线汉语比赛项目

人民网曼谷9月15日电 （记者 林芮）以“魅力中国行”为主题的第十一届“友谊杯”中文知识技能大赛14日在曼谷举行，此次比赛在泰国首创在线汉语比赛项目，吸引了1200多名泰国学生参加。

由泰华友谊语言文化学院和泰中国际教育联盟等机构联合主办的该中文比赛内容包括演讲、书法、中文歌曲及线上汉语知识竞赛。其中，“智能+汉语学习”APP在线汉语竟赛以汉语水平考试（HSK）试题为基准，衡量参赛者的中文知识水平。获奖者获得来自北京交通大学、华东师范大学与广东外语外贸大学三所中国知名高校所提供的奖学金。

泰华友谊语言文化学院院长谢华在致辞时说，泰中两国有着源远流长的友谊。中国的“一带一路”政策，以及泰国的“泰国4.0”与“东部经济走廊”政策，都推动着泰中双方在经济贸易、数字经济、物流运输、电子商务、高端制造业、人才培养等方面开展高质量合作。随着两国交流日益深入，学习中文日益成为泰国的一大潮流。目前，泰国每年赴华留学生数量在所有赴华外国留学生中位居第二，目前每年已超过3万名，且呈逐年递增趋势。

泰中国际教育联盟主席林光良说，随着泰中两国关系的稳固发展，泰国人对中文学习的重视程度不断提高，汉语水平考试（HSK）也逐渐成为高校、国家单位和私营企业进行人才招聘的重要考量依据之一。由于具有专业水准、能帮助学生复习及提升考试技能的专家较少，智能线上汉语学习软件将成为学生欢迎的有效工具。

据悉，泰中国际教育联盟联合科技公司共同开发了“HSK Online” APP及“Super Chinese”APP两款软件。前者提供往年汉语水平考试真题及线上水平评估，助力学生应考复习，后者则可通过模拟真实语言环境提高学生的汉语水平。

“友谊杯”中文知识技能大赛是泰国泰华友谊语言文化学院自2007年起打造的泰国汉语比赛品牌。参赛对象为非汉语母语的泰籍中小学生，以促进汉语学习为宗旨，为泰国学生搭建了一个展示汉语水平、交流汉语学习经验的平台。

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