中芭版乔治·巴兰钦芭蕾经典《珠宝》在京首演

人民网北京9月15日电（记者 郑海鸥）近日晚，中芭版乔治·巴兰钦芭蕾经典《珠宝》在北京天桥剧场成功首演。

据悉，被誉为“交响芭蕾之父”的乔治·巴兰钦的《珠宝》首演于1967年，作品分为《绿宝石》《红宝石》《钻石》三个部分，分别代表着三种不同的芭蕾风格，阐释着法国、美国和俄罗斯三大经典芭蕾流派的艺术精髓，这部充满创意与想象的惊世之作一经问世便被世界众多知名芭蕾舞团竞相上演。

在《绿宝石》中，一席翠绿及膝纱裙的“绿宝石”精灵在作曲家加布里埃尔·福雷法式浪漫的交响中翩翩起舞。高贵、典雅、神秘，展现了法国浪漫主义的精致与唯美。

在《红宝石》中，斯特拉文斯基《随想曲——为钢琴与乐队而作》特有的精巧韵律，和着钢琴生动的演绎，衬托着舞者热情火辣、灵性幽默带有爵士味道的芭蕾，营造出激昂奔放的美国风格。

承袭着《天鹅湖》《睡美人》的古典风韵——《钻石》以柴可夫斯基《C大调第三交响曲》寄托着编导乔治·巴兰钦回归自己血液中的民族底蕴——俄罗斯芭蕾的古典与恢弘。舞者用华丽、高贵、隆重而优雅的古典气息，展现了俄罗斯芭蕾鼎盛时期的辉煌。

在乔治·巴兰钦“赋予情、表达美”的创意中，音乐风格的不断转换也成为了寄情之舞不断升华的“调色板”。在《珠宝》首演当晚，由特邀西班牙著名指挥家帕布洛·米耶戈执棒。

中国文联副主席、中国戏剧家协会主席、著名表演艺术家濮存昕说：“芭蕾是世界的，而中国芭蕾也是世界的，通过引进而向中国观众介绍世界的经典作品，这是一条重要的创作道路。同时，向中国观众介绍世界经典作品的过程，也是一个学习提高的过程。中芭舞台上的《珠宝》体现了中国芭蕾的进步——这种舞台上的气质与呈现，是中芭整体实力的彰显。”

排练者戴安娜·怀特激动地说：“非常荣幸，我和桑德拉·简宁斯能够与中央芭蕾舞团合作。就像‘ 珠宝’有着传世的不朽力量，我确信这部芭蕾也能在中国成为一部有着永恒魅力的经典。”

排练者桑德拉·简宁斯更是动情地说：“芭蕾《珠宝》是乔治·巴兰钦众多作品中最美的一部，它的美不仅仅是芭蕾美，还有着囊括三位世界级作曲家的交响名篇。而在中芭的舞台上演绎《珠宝》的美，中芭的演员们就是这璀璨的珠宝，我为他们的精彩表现感到骄傲。”

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