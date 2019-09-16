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共赏一轮月，同念家国情——2019年全法学联中秋游船活动成功举办

2019年09月16日10:41  来源：人民网-国际频道
 
中国驻法国大使卢沙野致辞。刘玲玲摄
中国驻法国大使卢沙野致辞。刘玲玲摄

人民网巴黎9月15日电（记者 刘玲玲）14日晚，由全法中国学者学生联合会（以下简称“全法学联”）主办的主题为“留法百年襄盛世，塞纳中秋共团圆”的中秋游船活动在巴黎举行。300余名来自祖国大陆和港台地区的留法学子欢聚一堂，共度中秋佳节。中国驻法国大使卢沙野、教育处公使衔参赞杨进、教育处相关老师、全法学联主席丁剑、巴黎地区各大校级学联、法国高校中国校友会、旅法专业协会等留学人员团体负责人及媒体代表等出席活动。

卢沙野在致辞中表示，他很高兴与大家登船赏月，共度中秋佳节。他说，再过十几天就是新中国成立70周年，70年来中国人民在中国共产党的领导下，自强不息，取得了举世瞩目的伟大成就，中华民族正以崭新的面貌屹立于世界民族之林。

卢沙野说，当今世界面临百年未有之大变局。和平、发展、合作成为不可逆转的时代潮流；但是，单边主义、保护主义、强权政治重新抬头。中国将坚定不移走和平发展、合作共赢的道路。中国提出了构建人类命运共同体和新型国际关系这两个重大理念，以及“一带一路”倡议，正在为促进世界和平与发展做出越来越大的贡献。当前中法关系发展势头良好，马克龙总统年内还将再次访华，双方致力于在新的历史起点上打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系，共同维护多边主义、完善全球治理。

他指出，当代留法学子是幸运的，中法关系的蓬勃发展为他们增长才干、施展本领提供了广阔的舞台。他勉励青年学生弘扬五四精神，继承留法前辈的崇高理想，刻苦学习，报效祖国，在实现中华民族伟大复兴的宏伟事业中实现个人价值和理想；发挥自身优势，做好中法友谊的民间使者，讲好中国故事，促进中法两国人民相互了解和交流。

全法学联主席丁剑向各位来宾朋友们致以节日问候，向长期支持和帮助全法学联的各界人士表示衷心感谢。他说，留学生要把个人命运与国家以及民族的命运联系在一起，刻苦学习，牢记初心，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献一份力量。

在游船过程中，留法同学们带来了一系列精彩的演出：民乐合奏、相声、舞蹈、合唱……现场掌声和叫好声不断。来自全法各地校级学联的同学们准备了精彩纷呈的主题展台，大家或用笔墨寄托中秋乡情，或拍照留念记录下精彩瞬间，热闹非凡，浓情暖暖。 

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(责编：燕勐、贾文婷)
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