中国联合展台-2019年中国国际广电产业交流会在荷兰举办

人民网9月15日阿姆斯特丹电（记者 吴珺 郑彬）当地时间9月14日，中国联合展台-2019年中国国际广电产业交流会在荷兰阿姆斯特丹的2019国际广播电视展览会上成功举办。会议紧扣“国际广电产业交流”主题，通过主题演讲、对话讨论、商务洽谈等形式，向中外嘉宾介绍和分享了包括5G、超高清、智慧广电、云计算、VR等广电产业新成果，全面介绍中国广电产业技术进步和创新理念，分享中国产业经验，推介中国制造。

近年来，中国广播电视领域新技术新应用飞速发展，5G技术的应用、4K频道的相继开通，以及超高清制播能力的快速提升，标志着新的产业发展动能正在加速积聚。

中国广播电视国际经济技术合作总公司副总经理孙柯林在致辞中表示，荷兰国际广播电视展览会是具有全球顶层格局的广电产业盛会，拥有巨大影响力，是很多中国企业向欧洲乃至世界推介中国广电技术和产品的重要平台。中方希望以此次活动为契机，在国际一体化背景下，加深与各国广播机构间相互交流，对接中国与各国广电市场，促进合作。

国际广电展览会业务发展负责人史蒂夫·康诺利表示，中国广电市场的蓬勃发展给全球业界带来了信心，组委会愿与中国广电机构和企业加强合作，共创行业美好未来。

在随后的主题发言环节，中国工程院院士、前中央电视台总工程师丁文华结合中国广电产业发展现状和特点，介绍了中国4K超高清发展之路，以及中国率先提出的“5G+4K/8K+AI”发展理念的应用情况。国际广电设备制造商协会首席分析师瑞卡·柯波恩则通过数据和案例表达了对未来中国广电产业发展的信心，肯定了中国企业产品和技术在国际广电产业中的重要贡献。此外，中兴、捷成世纪、索贝等多家中国广电技术公司代表分别结合各自产品创新介绍了中国广电产业的发展现状和国际合作前景。

此次会议由国务院新闻办公室和国家广播电视总局主办，中国广播电视国际经济技术合作总公司和北京国际广播电影电视展会组委会承办，是中国联合展台主体活动首次登陆欧洲主流广电技术设备展。

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