“苏韵华章”嘉年华在荷兰举行

嘉宾驻足欣赏“光影运河摄影展”。记者 任彦 摄

人民网海牙9月14日电 （记者 任彦）海上生明月，天涯共此时。9月13日，在中国传统佳节中秋节当日，苏韵华章——江苏省文化旅游嘉年华在荷兰海牙拉开帷幕。

开幕当天，图文并茂的江苏文化旅游推介会、重现厚重温润历史故事的“光影运河摄影展”、淮扬美食厨艺展示暨品鉴等文化旅游活动相继亮相，精彩纷呈。观众们聆听着小提琴演奏的江苏民歌，欣赏着图片中大运河江苏段黄金水道沿线的古镇、古塔、园林、瘦西湖等美景，纷纷表示江苏深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源让人心生向往，希望能一睹那里美丽的自然人文景观，尝一尝当地美食。

嘉年华由海牙中国文化中心联合江苏爱涛文化集团、海牙汽车博物馆共同举办，旨在庆祝新中国成立70周年，让当地民众零距离了解中秋文化和江苏文化旅游特色。嘉年华为期三周，重头戏之一是苏州昆剧院带来的经典曲目《牡丹亭》演出。

中国驻荷兰大使徐宏在致辞中表示，中国和荷兰虽位于欧亚大陆两端，但丝绸之路极大推动了两国的联系和人民之间的了解。目前，中荷两国在包括文化和旅游在内的众多领域建立了务实合作。中国现已成为最受国际游客欢迎的旅游目的地之一。“上有天堂、下有苏杭”，苏州就位于中国江苏省，欢迎更多荷兰人民去中国旅游，走进江苏省，实地感受中国的自然风光和灿烂文化。

海牙中国文化中心主任孙蓓在江苏文化旅游推介会上介绍，江苏自古人才辈出，被誉为中国的“鱼米之乡”，8000万人民依水而生、因水而兴。优秀传统文化是民族的“根”和“魂”，江苏正是吴文化、金陵文化、淮扬文化和楚汉文化等优秀传统文化的相互交融之地。希望本次活动能让更多荷兰民众了解江苏，从而更深入地认识中国。

荷兰代尔夫特市副市长施雷德霍夫对中国文化和旅游推广在荷举办表示祝贺和欢迎，她说，文化和旅游合作已成为凝聚中荷友谊、加强两国民间交往的重要渠道。“我还没去过江苏，但此次活让我对江苏非常向往，以后一定要去看看。”

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