红豆男装亮相米兰时装秀 演绎民族品牌国际范儿

人民网米兰9月14日电（记者 韩硕）跨越空间与文化的界限，以“红豆轻时尚”名义响亮发声，中国民族品牌红豆走出国门，红豆股份旗下红豆男装米兰时装秀精彩上演。

9月13日， 红豆男装携手欧洲知名设计师Fabio Del Bianco，在意大利米兰塞尔贝洛尼宫举办红豆轻时尚登峰系列米兰发布会，国际米兰销售商务总监张浩、媒体大咖等出席活动。由红豆男装与Fabio Del Bianco联名合作设计的30套登峰系列新品一一展现在观众面前，精彩设计悉数亮相，设计师丰厚的基础功底和才华四溢的灵感想象得到了淋漓尽致的诠释。这是一场关于时尚潮流的探讨，更是东西方文化的交流，红豆立足中国视角，融合国际前瞻设计，以细节与品质彰显品牌传承，为国际时尚潮流的汇聚地再添绚丽一笔。

新古典主义建筑塞尔贝洛尼宫建造于18世纪末，曾是拿破仑和约瑟芬的寝宫，见证了众多国际知名品牌的大秀，而此次迎来了中国品牌红豆。当古典华丽的宫殿与丰富的科技时尚元素碰撞，当西方潮流与东方匠心相遇，跨越万里的文化交汇在这一刻产生火花，在历史与现实、建筑与服装之间建立一种穿越时空的联系，万千交融于璀璨秀场，呈现了一场充满视觉享受的饕餮盛宴。随着设计师Fabio Del Bianco登台谢幕，精彩大秀在掌声和欢呼声中落下帷幕。

红豆男装2019秋冬与著名设计师Fabio Del Bianco进行联名合作，推出登峰系列户外防寒羽绒服。Fabio Del Bianco为红豆男装注入国际前沿的设计力量，从源头上推动设计创新和产品升级。登峰系列灵感来源于1960年中国登山队不畏严寒，勇攀珠峰的精神，以“御寒、科技、防护”为核心阐述，精选科技型功能面料，兼具时尚感与御寒锁温效果。

继签约著名演员、导演吴京成为红豆形象大使后，红豆男装在轻时尚产品打造上再攀高峰。登峰系列延续了轻松舒适、时尚百搭的“红豆轻时尚”风格，将潮流与经典恰到好处地融于一体，以精益求精的工艺匠心彰显品质，以优良的质感与经典简洁的款型设计取代对潮流的一味迎合，从而创造属于中国时装设计的独特价值和审美空间，在东方和西方的对话之中回归服装的真正价值，打造出时尚前卫又不失穿着性、功能性的系列产品。

从中国到意大利，深耕中国男装市场的红豆不断与时俱进，在时尚之都米兰演绎中国品牌的国际范儿，进一步推动了红豆品牌发展。一颗红豆寄相思，红豆的民族品牌形象深入人心，几十年如一日的匠心坚守是红豆走出国门的底气，勇于创新突破的精神助力红豆在国际舞台大放异彩。以联名合作为起点，以米兰时装秀为高潮，红豆男装惊艳亮相国际舞台，积极开拓全新领域，构建一个更多元化、时尚化的品牌形象，用中国时尚态度展现民族文化自信。

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