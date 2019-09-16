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哥本哈根中国文化中心文艺晚会 展中国传统节庆文化

2019年09月16日08:40  来源：人民网-国际频道
 
中秋活动现场，摄影 张力。
中秋活动现场，摄影 张力。

人民网哥本哈根9月14日电 9月12日，为庆祝中华人民共和国成立70周年，欢度中国传统节日——中秋节，哥本哈根中国文化中心在Hillerod市活动中心举办了精彩的文艺晚会，该市市长Kirsten Jensen女士及各界嘉宾近400人参加，中国驻丹麦使馆文化参赞李鸿女士应邀出席。来宾们喝青岛啤酒、品美味月饼、听中国民乐、看中华杂技，欢声笑语，其乐融融，共同欢度中国传统佳节，欣赏中国文化，度过了一个美好的夜晚。

此次文艺晚会节目精彩纷呈，参加演出人员包括福建省文化和旅游厅组派的访丹艺术团、丹麦音乐孔子学院的青年和上海市马戏团的老艺术家曹宏飞先生等。节目极具中国少数民族色彩，有彝族、台湾原住民族和维吾尔族的歌舞及杂技表演，有孔子音乐学院新到丹麦的青年教师倾情演绎的中国民乐，有魔术大师奉上的拿手绝活-魔术和口技。新老艺术家们欢聚一堂，喜迎庆中秋，欢度中秋，向丹麦民众展示中国传统节庆文化。

海上生明月，天涯共此时。“皎皎秋月八月圆，嫦娥端正桂枝鲜；一年无似如今夜，十二峰前看不眠。”

精彩的舞蹈和杂技表演让人眼花缭乱:维吾尔舞蹈演员昂首挺胸，美丽的舞姿闲婉柔靡，机敏的迅飞体轻如风。男子平衡类杂技演员动作惊险，引起观众惊叫，博得满堂喝彩。杂技演员把球玩转指尖，一颗颗球体在他掌心方寸之间欢快自由地流动，令人眼花缭乱。杂技演员还邀请观众上台互动。曹宏飞魔术大师的口技、套环等绝活儿另丹麦观众发出一阵阵的惊奇声，打呼过瘾，一会儿模仿鸟叫，一会儿模仿火车声、猫狗叫、小孩儿哭，惟妙惟肖，让演出现场高潮迭起。活动后丹麦市民争先恐后得和演员合照，为他们竖起大拇指。

晚会后，丹麦民众们久久不散，好奇地围着各位艺术家们问这问那。携一家三口来的Karin女士说：这场晚会太精彩了，很有特色，真想什么时候去中国看一看传统杂技和民族舞。她的小儿子Per还问中心工作人员：啥时候能举办下一场演出，我要拉着我的同学一起看。

晚会前，举办了中秋招待酒会，让近百名嘉宾品尝中秋传统美食-月饼。招待酒会由哥本哈根中国文化中心张力主持。（王文）

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(责编：燕勐、杨牧)
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