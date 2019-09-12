驻委内瑞拉使馆举办"一带一路"建设6周年民心相通图片展

人民网加拉加斯9月11日电 （记者 张卫中），为庆祝中华人民共和国成立70周年暨中委建交45周年，驻委内瑞拉使馆与委外交部联合举办“一带一路”建设6周年民心相通图片展活动。驻委大使李宝荣、委文化部长比列加斯、高等教育部长特隆佩斯等委官员，委各界友好人士等200余人出席。

李大使在致辞中回顾了“一带一路”倡议自提出6年以来取得的巨大成就，并表示中委两国是相互信赖的好朋友、互利合作的好伙伴。今年是中委建交45周年，中委关系站在新的历史起点上。中方愿以此为契机，同委方一道，积极落实两国元首关于引领中委全面战略伙伴关系迈上新台阶的重要共识，守望相助，结伴前行，相互助力，共谋发展。双方将以深化政治互信、丰富人文交流、共建“一带一路”为动力，不断充实两国友好关系的新内涵，奋力开创两国互利合作的新局面，为促进发展中国家团结协作、维护国际公平正义、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

委文化部长比列加斯在讲话中热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，表示“一带一路”倡议为委中两国加强友谊和深化合作提供了新机遇。在当前国际形势下，加强委中文化交流、发挥文化力量有利于应对各种形式外部挑战。委方感谢中方坚定支持委政府和人民为捍卫和平发展所作努力，愿同中方一道，进一步扩大人文及各领域交流，致力于世界的和平稳定和发展繁荣。

此次图片展的主题是“一带一路”五大联通领域中的民心相通，主要展现了中华民族开放包容、互学互鉴、美美与共、天下大同的文化理念，体现出人类命运共同体的深邃内涵。

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