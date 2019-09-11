中国联通携手阿里云在南非举办产品全球站发布会暨客户交流会

人民网约翰内斯堡9月10日电（记者 李滢嫣)日前，中国联通国际有限公司（以下简称“联通国际”）南非团队携手阿里云在南非联合举办重磅产品全球站发布会暨客户交流会。

发布会上，联通国际与阿里云共同推出了重磅云联网产品——智能接入网关SAG（Smart Access Gateway）。SAG是联通国际与阿里云联合打造的全球首款海外云网合作产品，该产品具有故障点少，直接连接云端网络，天然集成阿里云网络控制台、管理网络，全程全网可监控等特点，可大幅降低运维及管理难度和成本，节省IT相关人物力资源，为全球企业客户提供一站式快速上云解决方案。

中国联通（南非）运营公司总裁孟宪番致欢迎词并进行产品发布。他表示，企业可通过接入SAG实现私网隔离、网络就近加密接入，实现低成本、高质量的稳定上云服务，有效帮助企业客户解决专线工期长、公网质量差、IT成本高、跨境业务难等传统网络架构问题，助力企业实现云资源快速灵活互联。

中国联通欧洲运营公司总裁赵立艳、阿里云全球首席解决方案总监北姜，以及来自全球近百名客户出席了发布会。

阿里巴巴作为中国联通重要的战略合作股东之一，近年来双方逐步向提供云网一体的综合信息服务以及合作开发产品、协同销售的生态合作转型升级，联合推出了CCN、SAG等重要云网一体化产品，携手赋能智慧连接新时代。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)