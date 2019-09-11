“2019年苏丹行政决策体系及公共政策制定研讨班”行前招待会在苏举行

人民网喀土穆9月10日电 （记者 苏航）9月9日，“2019年苏丹行政决策体系及公共政策制定研讨班”行前招待会在中国驻苏使馆举行。马新民大使出席并发表讲话，张明参赞主持招待会。苏丹总统府副秘书长优素夫、青年与体育部次长穆罕默德、动物资源部次长艾哈迈德等苏方官员出席。。

马新民大使在致辞中表示，2019年是中苏关系继往开来的一年，是苏丹新政权开辟新前景的起步之年，也是新中国成立70周年，对两国关系和中苏两国都有着不平凡的意义。今年是中苏建交60周年。过去60年各领域友好合作取得丰硕成果。新形势下，中方愿与苏方进一步丰富中苏战略伙伴关系内涵，进一步做大共同利益蛋糕，进一步促进两国民心相通，推动双边关系迈上新台阶。

马新民大使指出，今年是新中国成立70周年。70年来，中国共产党带领中国人民艰苦奋斗，取得了举世瞩目的巨大成就。这离不开中国共产党领导的改革开放，离不开“解放思想、实事求是、与时俱进”，离不开始终坚持把发展作为第一要务，离不开始终践行“以人民为中心”的执政理念。希望参加此次研讨班的苏丹朋友借此机会，实地了解中国的发展经验，亲身体会中国人民的友好情谊。

此外，马大使还针对近期香港发生的极端暴力事件和中美贸易摩擦不断升级等热点问题介绍了中国原则立场。

苏丹总统府副秘书长优素夫表示，苏中建交六十年，两国各领域交流合作不断深入，为两国人民带来巨大福祉。当前，苏丹正迎来新的发展阶段，急需加强基础设施建设，提高公共管理水平。在这样的背景下，中国政府为苏丹提供的各类培训就更显得恰逢其时，意义非凡。

青年与体育部次长穆罕默德在致辞中表示，在过去的几十年里，中国实现了快速的发展，这对于包括苏丹在内发展中国家有着重要的借鉴意义。感谢中国政府组织此次研讨班，为苏丹官员近距离了解中国各领域的发展经验提供了宝贵的机会。

“2019年苏丹行政决策体系及公共政策制定研讨班”将于9月16日至25日在北京举行。该项目旨在促进中苏加强治国理政经验交流，分享我国在行政决策体系及公共政策制定等领域的经验，助力苏丹实现经济社会自主可持续发展。期间，研讨班成员还将赴武汉实地考察并与当地企业座谈。

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