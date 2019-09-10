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庆祝中蒙建交70周年“中蒙联合图书展”系列文化活动在蒙古国开幕

2019年09月10日16:26  来源：人民网-国际频道
 
9月10日，“中蒙联合图书展”系列文化活动在蒙古国首都乌兰巴托中央文化宫开幕。
9月10日，“中蒙联合图书展”系列文化活动在蒙古国首都乌兰巴托中央文化宫开幕。

人民网乌兰巴托9月10日电（记者 霍文）为落实中蒙两国元首今年4月达成的共识，庆祝中蒙建交70周年，全面展示70年来中蒙出版交流和文化互译成果，由中国国家新闻出版署主办，中国教育图书进出口有限公司及中国文化译研网（CCTSS）协办，蒙古国公共广播电视台（MNB）、蒙古国立中央图书馆等合作单位支持，为期4天的“中蒙联合图书展”系列文化活动10日在乌兰巴托中央文化宫展厅开幕。

此次参展图书中既有《伟大也要有人懂：小目标 大目标 中国共产党一路走来》《中国梦与浙江实践》等深入阐释习近平主席系列讲话精神、展现新中国成立70年来的发展成就等蒙文版中国主题类图书，也有反映两国人文生活、经贸、金融等领域最新研究成果的优秀出版物。尤其是《四书》《孟子》《明史》《四大名著》《宋词选》《狼图腾》《三体》《活着》《茶的故事》等经典图书吸引了蒙古国读者的目光。

本次书展还成功签订了《习近平讲故事》《中国道路中国梦丛书》《中国儿童绘本系列丛书》《蒙古儿童文学系列》等近30种符合中蒙双方市场需求的图书版权贸易、图书出版相关协议。蒙古国MNB电视台专门拍摄制作了采访中蒙两国专家学者30分钟专题片，系统推介了本次书展的相关内容和成果。

北京大学出版社、高等教育出版社、社科文献出版社、蒙古国NEPKO出版社、光明出版社等中蒙两国10余家出版机构1000余种图书参展，中国国家新闻出版署、驻蒙古国大使馆、蒙古国政府办公厅、蒙古国MNB电视台、蒙古国立中央图书馆等中蒙两国官员，以及北京语言大学、北京师范大学、华南师范大学、蒙古国立大学、蒙古教育科技大学、蒙古人文大学、蒙古作家协会、国际儿童读物联盟蒙古分会等中蒙社会各界40余位专家学者及大中小学生、读书爱好者200余人出席了开幕式。

据悉，“中蒙联合图书展”期间，中方参展单位还将举办“中蒙建交70周年友谊书架”揭牌仪式、中蒙图书创作与文化交流学术论坛、《蒙古汉学与文化发展报告》首发会、《三体》蒙文版签售会等系列文化交流活动，为中蒙建交70周年庆祝活动增添节日气氛。

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(责编：燕勐、杨牧)
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